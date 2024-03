VRELI PLES JOVANE JEREMIĆ NA MRAČNOM BALKONU: Zanjihala kukovima u Draganovom naručju kao da sutra ne postoji (VIDEO)

Jovana Jeremić već nekolikoi meseci uživa u ljubavi sa biznismenom Draganom Stankovićem i ne krije koliko je srećna.

foto: Printscreen/instagram

Na javnim mestima i događajima voditeljka se neretko pojavljuje sa njim, a tako je bilo i na koncertu Nede Ukraden na koji su došli zajedno sa osmehom na licu.

foto: Printskrin/Instagram

Tokom koncerta Jovana se opustila i na balkonu sale zaigrala sa Draganom kao da sutra ne postoji, te mu je priredila nezaboravan ugođaj.

foto: Printskrin/Instagram

U uskom crnom kombinezonu sa dubokim dekolteom zanjihala je kukovima u njegovom naručju, što je dečka voditeljke još više bacilo u trans.

1 / 4 Foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, voditeljka je nedavno progovorila o svom partneru i otkrila čime je uspela da ga osvoji.

- On kaže da sam ga vratila u 18 godinu života. Moja misija je da ga učinim srećnim, zaslužio je. Ni jednom se nismo posvađali, umem sa njim. Naučila sam da neke stvari koje treba da promeni ne kažem odmah, nego posle dana kada se to slegne, da kažem na neki lep način da me posluša, a ne da bude naređivački. Rekao mi je pre neko veče: „Slušaj, ženo, ti stvarno umeš sa mnom, ovako ni jedna nije umela, našla si mi ključ“. Prihvatila sam ga sa svim onim što jeste, ljubav je kad prihvatite nekoga i kad je nesavršen. Ne krotite ga, ne terate ga, ne silite, samo ga volite i ljubavlju te menjate i tako sam ja mislim njega osvojila – rekla je Jovana.

Bonus video:

03:07 Izjava Jovana Jeremić