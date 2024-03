SVI SU GA OBOŽAVALI ZBOG RASKOŠNOG GLASA, A ONDA JE ZABRANJEN! Ispovest Slavka Banjca: Kad sam TO odbio ZAVRŠIO SAM svoju karijeru

Devedeseti godina bio je veoma popularan i prepoznatljiv po svom moćnom glasu. Neki od njegovih hitova i danas se slušaju, poput Daleko negde, ko zna gde, ali i dueta sa Vesnom Zmijanac Ja imam nekog, a ti sam.

Ipak njegova karijera u usponu naprasno je stala 1997. godine. O razlozima za ovako prerani i nagli prekid pevač Slavko Banjac govorio je u emisiji Puls Srbije kod Ivana Gajića.

Za savremene popularne izvođeče na muzičkoj sceni nije imao reči hvale:

Kaf pr ričamo o muzičkoj ponudi mnogo se namnožilo štetočina. Šta slušaju mladi? Ko sve tu nije zauzeo svoje mesto i opet Bog im dao, pa su se dogodile te društvene mreže i tako dalje i ne možeš im ništa. Kako beše glasi onaj citat: Pametni začutaše, a kreteni progovoriše. I po pravilu su oni najglasniji. Oni koji najmanje treba da budu tu, oni su najglasniji.

Kaže da se pre duge pauze kada se povukao sa estrade poslednji put u medijima pojavio 1996. godina i to zato što je odbio nešto što se ne odbija:

- Poslednji put sam se pojavio 1996. godine kada su mediji u pitanju. Nije to bilo uopšte nikavo prezasićenje kako možda neki misle. Tek tada je trebalo da poentiram. Pričam o muzici. Ali to nije tema danas. Samo ću kratko reći. Dogodilo se to što se dogodilo. Imao sam veliki problem, nisam ga ja izmislio, izmislili su ga oni. Mene to nije interesovalo, želeli su da me ubace u neke ozbiljnije stvari koje nemaju veze sa muzikom. Ja sam to odbio, nisam znao da ne smem to da odbijem. I ja sam tog trenutka završio svoju karijeru. Bio sam zabranjen.

