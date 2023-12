SLAVKO BANJAC PROGOVORIO O VESNI ZMIJANAC: Bilo je i ovakvih i onakvih trenutaka, o nekim stvarima NE SMEM DA PRIČAM (VIDEO)

Pevač Slavko Banjac progovorio je o svom odnosu sa pevačicom Vesnom Zmijanac. Mnoge emocije vezuju ga za koleginicu i prijateljicu sa kojom ima vanremenski duet, a život im se prepliće od rane mladosti.

- Skoro smo nešto zajedno radili i hvala Bogu posle svega što je proživela u ovoj godini Vesna gura svoj priču. Vraća se, dobro je, radovali smo se tom našem nastupu i bilo je fenomenalno. Meni je drago što su nas lepo dočekali. Ne radimo tako često zajedno, ali kad su ljudi uporni i žele da nas vide onda je to zaista jedna predivna priča i predivne emocije se dogode - rekao je Banjac.

Priznao je da su mu svi zavideli zbog dueta sa Vesnim Zmijanac:

- To je bila mnogo velika priča. Naši životi se preklapaju od rane mladosti. Ja sam u Kraljevu sazrevao kao muzičar, nisam ni slutio da ću pevati. Tada sam upozao Vesnu. Onda smo otišli svako na svoju stanu. Vesna postaje to što jeste. Ne smem da pričam, ne bi bilo fer šta je sve Vesna doživela i preživela u svom životu. Kakva su to bila udvaranja i koji ljudi. Bio sam svedok mnogih njenih životnih i ovakvih i onakvih trenutaka.

