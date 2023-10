HIT! DVOJAC KOJI JE NAJVIŠE NAPIRLITAN NA ESTRADI! Keba: Slavko Banjac i ja smo se šminkali više nego pevačice!

Folk pevač Dragan Kojić Keba važi za jednu od najlickanijih estradnih ličnosti, pa ga je kroz karijeru oduvek pratio glas da voli da se sređuje više od pojedinih koleginica, koje su maksimalno napirlitane i našminkane za scenu.

O tome je jednom prilikom i sam govorio kada ga je pre skoro tri decenije u jednom intervjuu novinarka pitala da li je tačno da on i tada veoma popularni pevač Slavko Banjac koriste više pudera nego većina pevačica.

- Nije tačno. Slavko voli šminku, ja ne. Ali kad nastupaš pred kamerama, uvek moraš da staviš nešto na lice. Jedino što mogu da podnesem je malo pudera da mi se lice ne sija. Ništa više. Slavko kad se našminka, izgleda kao da je iz mlina izašao (smeh). On je jedan sjajan dasa, stvarno smo dobri prijatelji. Mnogo je dobar pevač, ali je činjenica da voli šminku za nastupe - pričao je devedesetih Keba, koji je, uprkos tadašnjim tvrdnjama da baš toliko i ne uživa u šminkanju, s godinama posegnuo i za trajnom šminkom, pa je poput mnogih pevačica u međuvremenu istetovirao i obrve.

Ipak, i pre tridesetak godina Keba je bio ponosan na to što vodi računa o fizičkom izgledu.

- Zašto nekome smeta što pratim modne trendove i uživam u tome da budem lepo obučen u svakoj prilici, da sam uvek, ne čist, nego klistiran - hvalio se folker u razgovoru za tadašnji Svet, a na prozivke "da misli da je mnogo lep".

- Veruj mi, kao dete sam bio ružan, strašno ružan. To mi je bila osnovna crta. Ne smatram da sam sad neki lepotan, ali mislim da nisam ni ružan muškarac. Što se tiče psihofizičke kondicije, trudim se, nastojim da je održim. Što se vidi iz priloženog, pomoću bazena, saune, sprava, joge. A da li sam lep čovek? Stvarno ne znam šta da ti kažem. Ti si prva koja me je to pitala. Gledam se u ogledalu, normalno. Svako jutro se gledam. Mada, ne volim mnogo da se gledam iz razloga što mrzim starost. Ne plašim se starosti, ali je užasno mrzim i mislim da nikad neću biti star čovek.

Zanimljivo je da je Keba nedavno išao na korekciju obrva kod čuvenog Adaktara, poznatijeg kao "bog obrva", koji je snimao i svoj rijaliti.

- Dođe čovek u neke godine kad treba malo pojačati pigment, malo podmladiti sve, pa i obrve - rekao je Keba tim povodom.

