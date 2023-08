"ZAHVALAN SAM BOGU I NARODU ŠTO ME TRPE 35 GODINA" Keba o promeni muzike: Nemam ništa protiv trendova, SAMO OVO treba da promene

Dragan Kojić Keba prisustvovao je na 33. roštiljijadi u Leksovcu, a uoči njegovog izlaska na binu dao je kratak intervju za televiziju Kurira.

Prvo je otkrio da leto provodi radno:

- Iako je kraj, leto je i dalje radno, mada meni rad nikada ne pada teško.

Potom se osvrnuo na svoju karijeru dugu preko 3 decenije, pa je otrkio kako je to kada si miljenik naroda:

- Više je kao odgovornost, s obzirom na to koliko je godina prošlo. Moja nekakva muzika, imence, interpetacija se zna već 35 godina, a kažem nekakva jer to publika može da oceni, publika je najbolji sud. Zahvaljujem se ovom prilikom i Bogu i narodu što me trpe sve ove godine.

Nedugo zatim je odgonetnuo koliko se muzika promenila od njegovog početka pa do sada:

- Iz mog ugla nije jer ne bežim od naslova i atmosfere pesama poput "Imao sam ljubav jednu" itd. Ponekad pokušam da budem nov i uspešno, ali prava narodna pesma je uvek u mojim mislima i srcu. Kod mene velike izmene nisu prisutne. Nemam ništa protiv trendova, ali svi ti trendovi crpe note iz narodne muzike, samo bi trebalo to drugačije da upakuju.

