"PRAVA NARODNA MUZIKA JE UVEK TRENDI" Dragan Kojić Keba za Kurir TV: Ako moja karijera zavisi od zabrane onda to i nije karijera

Muzika našeg današnjeg gosta decenijama doprinosi atmosferi na različitim veseljima i proslavama, a njegova duhovitost i neposrednost svaki javni nastup oboje posebnim šarmom , zbog kojeg publika voli da ga sluša i gleda.

Iako su mnoge numere i posle većeg vremenskog razmaka doživljavalje naknadnu ili dodatnu popularnost, on ne prestaje vredno da radi na novim projektima i da poštovaoce svoje muzike iznova iznenađuje. A ovaj put posebno su se iznenadile i obradovale sve Milice, jer je to naziv njegove nove pesme.

Dragan Kojić Keba je gost emisije Puls Srbije i upravo svoju novu muziku donosi u studio Pulsa Srbije...

Pesma je posvećena njegovoj baki Milici, a kako je istakao to je pesma posvećena svim Milicama koje je za njega najlepše ime.

- U mislima mi je bila baba po majci, kada sam uzeo gitaru da pevam tu pesmu. Ona je pravila najbolje mlečne proizvode u Loznici, kajmak, sir. Pa kad izvuče kintu pa mi da... Tako je nastala ta pesma i drago mi je da puno poruka dobijam pozitivnih na društvenim mrežama - kaže Keba.

Motiv pesme i kvalitet prepoznaće se ako umetnik slaže prema svom ukusu a ne kako drugi očekuju, ističe Keba.

- Sve je to muzika, a drago mi je da prava narodna pesma nikada neće izaći iz trenda - rekao je Keba, najavivši koncert u Leskovcu na roštiljijadi i ispričao anegdotu sa jednog događaja:

- Ja inače mnogo volim leskovačku mućkalicu, a kada ima mnogo hrane ja ne mogu da jedem, i to volim mućkalicu i više od pljeskavice - rekao je Keba i pozdravio sve u Aleksandrovcu i sve Srbe iz tog dela Srbije, pa se osvrnuo na zabrane određenim umetnicima da pevaju u regionu.

- Svi mi imamo ono isto a to je vreme. Ljudi se razlikuju samo po svojoj energiji, ponašanju i kako žive u tom vremenu, Meni je vreme najbolji sudija, posle zna se Koga, a ako moja karijera zavisi od zabrane nekog onda to i nije neka karijera. Ništa me to ne pogađa - rekao je Keba.

