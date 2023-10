JOŠ MI ZVONI U UŠIMA ONO ŠTO MI JE TOMA REKAO! Keba progovorio o susretu sa legendom, pa otkrio koja mu je njegova OMILJENA pesma

Dragan Kojić Keba jedna je od estradnih ličnosti koja je prisustvovala otkirvanju biste legendarnom Tomi Zdravkoviću u Skadarliji.

Tom prilikom ispričao je kakve ga uspomene vežu za boemsku legendu, iako se sa njim sreo samo jednom u životu.

- Imao sam sreću da ga uživo sretnem samo jednom u životu. Bilo je to neke tri godine pre nego što se razboleo. Nikada neću zaboraviti njegov kompliment koji mi i danas odzvanja u ušima. Tad je bilo popularno pevati na vašarima. Ja sam bio uvodni pevač na šabačkom vašaru i on je došao i ishvalio me.

Keba često peva pesme Tome Zdravkovića, a jedna mu je omiljena:

- Uvek sam pevao njegove pesme i imam ih i dan danas na repertoaru. Jedna od najomiljenijih mi je Kad se voli što se rastaje.

Što se tiče veličine Tome Zdravkovića rekao je publika dala najmerodavniji sud.

- Suvišno je bilo šta reći. Publika daje najbolji sud. Ovde prolaze ljudi pa stanu i pevaju i plaču. Njegove pesme se i dan danas pevaju.

