OGLASIO SE ĆIRA NAKON PRIČE DA ŽIVI U KOLIBI: Pevač besan kao ris, otkrio istinu o domu u Nemačkoj "Obesio bih se da nije bilo..."

Od preko godinu dana u medijima kruži vest da pevač Dejan Ćirković Ćira živi u kolibi u Nemačkoj gde se bavi poljoprivredom.

foto: PRINTSCREEN GRAND

On je sada rešio da stane na put takvim pričama, pa je otkrio šta je zapravo istina o njegovom životu van Srbije.

Ćira ne krije da ga je ovaj naslov pogodio, a posebno ga pogađa to što se ista tema poteže na svakih nekoliko meseci.

- Smeta mi kada novine pišu, hajde jednom da objaviš jednu priču, okej, ali nisam video intervju da se ponovio osam puta – rekao je on i dodao:

foto: Printscreen

- Nije tačno da živim u kolibi, svako bi se normalan ko je pročitao to zapitao, a ljudi čitaju i veruju u to. Zapitali bi se gde mu je žena, gde su mu deca, gde oni žive, da li su i oni u kolibi. To se dogodilo sve kada je bila korona, pozvali su me sa Grand televizije da se uključim u emisiju. Imam vikendicu vikendicu na prelepom mestu, kada su me pozvali, ja sam rekao evo me tu u mojoj kolibi. Okrenuo sam kameru, videla se lepa kuća.

Pevač ističe da uživa i danas u svojoj vinedici, ali i dodaje da ne bi izdržao period karantina da nije imao gde da ode.

foto: Printscreen/Instagram

- Stvarno mi je značilo da sam bio tamo dok je sve to trajalo. Da nije bilo te vikendice za vreme korone, ja bih se obesio u Stutgartu. I ovako je dosadno, a pogotovo kada je bila korona. Svaki dan sam bio tamo i uživao u prepepom pogledu – zaključio je on.

Kurir.rs/Grand

Bonus video:

01:25 SAŠA POPOVIĆ MI JE REKAO DA IZGLEDAM KAO KVOČKA! Voditeljka Dragana Katić progovorila o odnosu sa direktorom Grand produkcije