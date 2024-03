"JUČE SU MI JAVILI, MISLIO SAM DA ĆEMO ZAVRŠITI PLANOVE KOJE SMO IMALI" Milić Vukašinović potresen zbog smrti Slađane Milošević

Kada pričamo o Slađani Milošević, svi je smatramo avangardnom umetnicom i pevačicom. Aleksandra Slađana Milošević preminula je u 69. godini u Zemunskoj bolnici posle kraće bolesti.

Od same informacije da je preminula, veliki broj prijatelja i poštovalaca se oprostilo od nje, tako je i Milić Vukašinović ovim povodom poslao sledeću poruku.

01:50 JUČE SU MI JAVILI, MISLIO SAM DA ĆEMO ZAVRŠITI PLANOVE KOJE SMO NAPRAVILI Roker poslao emotivnu poruku preminuloj koleginici

- Juče su mi javili da je Slađana preminula i to me je baš pogodilo. Nisam to očekivao uopšte, znao sam da je u bolnici i da ima neki problem. Smatrao sam da će da se vrati svom životu i planovima koje smo pravili da snimamo nešto zajedno. Slađa je, inače kada se pojavila, bila pop pevačica i s*ks bomba tada u Jugoslaviji. Posle kada je prešla u rokenrol postala mi je pogotovo draga. Inače, mi rokeri smo nju više doživljavali kao lepu devojku kada je bila pop pevačica, a kada je prešla u rok, onda smo je pravo prihvatili.

Aleksandra Slađana Milošević rođena je u prestonici 3. oktobra 1955. godine i smatrana je ikonom novog talasa osamdesetih u bivšoj Jugoslaviji

Kurir.rs

