PEVAČ ZBOG MARKETINGA OBMANUO NACIJU! Slagao da se oženio, a sada otkrio šta je ISTINA

Stefan Dimitrijević Leon gostovao je u emisiji kod Amidžića, te otkrio da se ipak nije venčao.

Nedavno se u medijima pisalo kako se pevač oženio u tajnosti, te je ovim potezom iznenadio mnoge, a njegove fotografije koje je objavio sa venčanja izazvale su veliku pažnju.

Međutim, pevač je izgovorio sudbonosno "da", ali isključivo za potrebe spota, dok su mnogi pomislili da je stvarna.

Leon je sada i potvrdio da se oženio, ali u svrhe posla.

- Nisam se oženio, to je bio spot. Neki delovi iz spota su kačeni na TikTok i krenuli su svi da mi čestitaju, ja sam bio ironičan, zahvaljivao sam se svakom ko mi je čestitao i na kraju je to izašlo u novine. Ovim putem da kažem da se nisam oženio, to je bio samo marketinški trik - priznao je.

