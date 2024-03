Sa Travellandom leto počinje u aprilu! Senzacionalne cene: Kipar od 348€, Dubai od 591€

Zaronite u rani letnji beg kao nijedan drugi! Vreme je da počnete planirati vaše putovanje do dva izvanredna odredišta. Već u aprilu i maju posetite Kipar i Dubai!

Bez obzira da li žudite za živopisnim gradskim životom Dubaia ili mirnim plažama Kipra, postoji nešto za svakog putnika da istraži i uživa. Sa svojom jedinstvenom kombinacijom kulture, luksuza i prirodne lepote, oba odredišta nude savršen ambijent za nezaboravno iskustvo. Otkrijete čari i toplinu ovih izuzetnih destinacija koje čekaju da budu istražene čak i pre zvaničnog početka letnje sezone.

Agencija “Travelland” izdvaja iz svoje široke ponude aranžmana, hotele koje pružaju savršen odnos cene i kvaliteta usluga. Već tokom aprila i maja boravite na Kipru i to u hotelu Adamas Beach 5*. Kako bi ugođaj bio kompletan, hotel je smešten na čuvenoj Nisi plaži koja je jedna od najlepših ostrvskih plaža poznata po mekom sitnom belom pesku i čistom toplom moru. Gosti hotela besplatno mogu da koriste peškire za plažu. Već od 3. aprila boravak je više nego povoljan (najniža cene po osobi je 430 evra za boravak na 3 noći).

foto: Promo

Hotel Stamatia 3* ima još nižu cenu ukoliko se odlučite da budete na Kipru u aprilu, a posebno u maju – najniža cena boravka na 3 noći je 375 evra po osobi. U ponudi su aranžmani i na 4, 5, 7, 9, 10 i 11 noćenja, pa izaberite šta vam najviše odgovara. Prijatna atmosfera očekuje vas u restoranu i bar hotela, dok će deca biti oduševljena animacijama u toku dana i večeri.

Za prvomajske praznike na Kipru, agencija je organizovala aranžmane na 4, 5, 7 i 9 noći već od 24.04. po specijalnim cenama (od 348 evra po osobi).

foto: Promo

Na samo 200 metara od centra Aja Nape lociran je hotel Nicholas Color Hotel 3*. Smešten je u slikovitom okruženju i nudi udoban smeštaj po pristupačnim cenama (od 358 evra po osobi tokom). Hotel je poznat po svetlim i živopisnim bojama koje dominiraju u njegovom uređenju, pružajući gostima osećaj veselja i energije. Gosti mogu uživati u bazenu, saunama, teretani, restoranu koji nudi raznovrsna jela, a deca će svoje vreme ispuniti igranjem na igralištu, i u bazenima prilagođenim njihovom uzrastu.

foto: Promo

Sa agencijom “Travelland” ljubitelji leta idu tamo gde je ono uvek prisutno. Dubai je odredište koje nudi spektakularan doživljaj tokom cele godine. Ovo moderno čudo pustinje nudi neverovatan spoj kulture, luksuza i avanture. S obzirom na to da su temperature u aprilu i maju još uvek prijatne, posetioci mogu u potpunosti uživati u aktivnostima na otvorenom.

“Travelland” agencija preporučuje svojim putnicima sledeće hotele za boravak u Dubaiju po više nego povoljnim cenama:

Hotel Tryp by Wyndham 4* koji se nalazi u Barsha Heights delu grada pruža savršenu kombinaciju luksuza, udobnosti i moderne elegancije. Gosti hotela imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do privatne plaže Soluna Beach Club na Palmi, gde dobijaju ležaljke, suncobran i po jedan peškir po osobi. Boravak je moguć na 5, 6, 7, 8, 9, 10 noći, anajniža cena u aprilu I maju je 591 evro po po osobi.

foto: Promo

Terasa hotela Media One 4* je posebno atraktivna budući da je tamo smešten veliki bazen koji se greje i u toku zime. Gosti hotela će sigurno uživati i na plažama, jer imaju besplatan šatl bus koji ih vozi do Peaches & Cream Beach Club-a, gde dobijaju ležaljke, suncobrane i peškire. Bus takođe vozi goste do javne Jumeirah plaže. Najniža cena boravka u ovo hotelu je 664 evra po osobi (za 5 noćenja u maju).

Kako odoleti i ne uživati u svom tom luksuzu koji pruža čuveni hotel Radisson Beach Resort Palm Jumeirah 4*. Nalazi se na odličnoj lokaciji na početku ostrva The Palm na jednoj od najnovijih i najpopularnijih plaža - West Beach. Za sve goste hotela ležaljke, suncobrani i peškiri za plažu su besplatni. Boravak je moguć na 5, 6, 7, 8, 9 i 10 noćenja, a najnižu cenu koju ćete pronaći u ponudi je 701 evro po osobi.

foto: Promo

Sličnu cenu a podjednako sjajnu uslugu pruža i hotel Dukes The Palm 5* (od 744 evra za paket aranžman). Ovaj luksuzni hotel je odlično lociran na početku poluostrva Palm Jumeirah sa . privatnom plaža u svom posedu. Za sve ljubitelje dobrog šopinga tržni centar Nakheel Mall je udaljen oko 300m od hotela.

Magičan Dubai jednostavno nema konkurenciju.

Zainteresovani putnici mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo tekst