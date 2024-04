SVI ZNAJU KOLIKO JE GOCA BOŽINOVSKA VOLELA ŠIJANA, ALI ON NIJE NJENA JEDINA LJUBAV! Pevačica sa ovim POZNATIM muzičarem ima ćerku

Pevačica Goca Božinovska ne krije da joj je najveća ljubav Zoran Šijan, sa kojim ima dvoje dece, ali pevačica je pre njega već bila u braku.

Naime, pre ljubavi sa Šijanom, Goca je bila udata za kompozitora Radeta Vučkovića sa kojim ima ćerku Jelenu.

Kako su mediji tada pisali, Goca je prvog supruga upoznala na nastupu u jednoj kafani na Ibarskoj magistrali. Par je proveo tri godine u braku, a iako su se razveli ostali su u dobrim odnosima koji gaje i danas.

Njihova ćerka Jelena se ne pojavljuje često u medijima, ali na društvenim mreža često deli fotografije u sa ocem. Publici je ostala poznata po svom učešću u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda“.

Nakon ljubavi sa Vučkovićem, Goca je imala još jedan brak. Pevačica je na letovanju u Crnoj Gori upoznala Zorana Šijana za kojeg se udala nakon dva dana veze.

- To je bila ljubav na prvi pogled. Upoznali smo se u Herceg Novom, ja sam otišla na letovanje, nikad nisam ni pomislila da ću se udati. To veče smo Zlata i ja izašle sa našim drugom Krušom, on je bio Zoranov drug, tu noć smo celu proveli zajedno. Sledeće jutro je on morao da se vrati za Beograd, imao je svadbu, ženio se neki njegov drug. Otišao je, nismo razmenili ni telefone, ni ništa. Posle četiri dana smo se mi vratili s mora, sletele na aerodrom, on čovek stoji i čeka nas. Čeka avion, a to je bio treći avion od ujutru. Kao slučajno, čeka nekoga... Posle mi je rekao da je već jedan avion sleteo, da je on čekao i da pošto nismo izašli iz tog aviona, on je sačekao i ovaj, popodnevni. On nas je pozvao na ručak, otišle smo Zlata, ja, moja mama i Jelena moja, bila je mala. Otišle smo sa njim na ručak, ovde u Surčin, u neki sportski centar, sad više to ne postoji. Odvezao me je do stana, da ostavim dete i mamu, ja sam se presvukla, otišla i kupila nešto što je trebalo da im ostavim, i izašli smo - rekla je Goca jednom prilikom.

