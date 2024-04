TERASA, POGLED PUCA NA PUČINU, BAZEN! Ovo je LUKS stan Saše Popovića u Opatiji, tu je omiljeni Srbin, a evo šta ŽENE žele od njega

Saša Popović, pored luksune karingtonke na Bežanijskoj kosi, voznog parka koji vredi skoro milion evra, poseduje i luksuznu nekretninu u Opatiji od 300.000 evra, koju je pazario 2016. godine.

Luksuzni stan ima veliku terasu sa koje puca pogled na more, a u dvorištu ima i zajednički bazen.

foto: Printscreen

Da je Popović omiljeni Srbin u Opatiji jednom prilikom nam je potvrdio meštanin Milan P.

foto: Printscreen

- Gospodin Popović je omiljeni stanovnik iz Srbije u Opatiji. To sam se lično uverio jer mi je dole na Hrvastkom primorju on komšija. Ne poznajemo se lično, ali smo se nekoliko puta sreli u gradu u restoranima. Ume on leti da se prošeta pored mora, a jednom prilikom sam mu rekao da ga više viđam na Jadranu nego u Beogradu na šta se on samo nasmejao. Prijatan je čovek, uvek se nasmeši i porazgovara sa ljudima, a naročito sa komšilukom. Prepoznaju ga svi, prilaze mu kako da ga pitaju oko estrade, a tako i o njemu samom. Deluje fino i pristojno, kulturn o i civilizovano - pričao je komšija.

foto: Printscreen

- Pre svega moram da vam kažem da mi je žena Suzana prava dama i gospođa. I deca su mu letos bila u Opatiji. On je faca za dame iz Opatije. Garantujem da su mnoge zaljubljene u njega i to svih uzrasta. Samo da vidite kako mu se umiljavaju. Čuo sam kada mu se komšinica žalila da joj je krivo što ga ranije nije upoznala da i ona postane pevačica i da se probije kroz Grand - završio je Milan.

Saša Popović većinu slobodnog vremena provodi u Opatiji.

Bonus video:

05:54 Saša Popović o promenama u Zvezdama Granda