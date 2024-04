DEJAN POPOVIĆ TIGAR OTKRIO KOLIKO KOŠTA RASKOŠ SA SLIKE: Cena jednog sata kao stan! Potom otkrio: Moram da imam lično obezbeđenje!

Vlasnik zlatare "Majdanpek" čija je vrednost oko 40 miliona dolara, neretko na društvenim mrežama pokazuje luksuz u kojem svakodnevno uživa.

On je Dejan Popović Tigar, a ovog puta je gostovao u "Pulsu Srbije" kod voditelja Ivana Gajića, gde je obrazložio kako izgleda život, odnosno da je neophodno da ima lično obezbeđenje.

- Već 15 godina imam službu ličnog obezbeđenja i pratnje, a nije to prouzrokovano time što postoje otvoreni problemi, ali jednostavno lakše je funkcionisanje kada je u pitanju neka organizacija. Recimo, oni stalno parkiraju automobile, isto tako postoje uvek pretnje imovinske, lične, tako da mislim da je služba obezbeđenja i neke lične pratnje neophodna ukoliko se čovek iole bavi nekim ozbiljnijim biznisom.

Potom je komentarisao sliku sa društvenih mreža, pa je otrkio koliko se bogatstva na njoj nalazi:

- To su tih nekoliko satova koje svakodnevno nosim. Šta ja znam, vredi, pitate samo za papir ili za gvožđe pored? Ukupno je baš dosta, oko 600.000 evra. Jedno 500 do 600 hiljda evra ako računamo i papirnu dekoraciju sa strane. Nasjkuplji je ovaj sat koji je gore, on je oko 200 i nešto hiljada evra.

