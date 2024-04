MILOŠ BOJANIĆ PRODAJE VILU U CRNOJ GORI ZA MILION I PO EVRA! Doneo neočekivanu odluku za luks nekretninu: To me je ubilo...

Pevač Miloš Bojanić rešio je da proda vilu u Crnoj Gori, koju je renovirao i uložio 200.000 evra.

On je ispričao da nekretninu u Baošićima, koja je smeštena tik uz šetalište i plažu prodaje za milion i po evra.

foto: Printscreen

Bojanićeva vila se nalazi nadomak Herceg Novog i poseduje nekoliko apartmana.

foto: Yotube/Grandonline, Nemanja Nikolić

Gotovo svaki apartman ima izlazak na terasu ograđenu staklom, a privatnost od znatiželjnih pogleda pruža i zid od ukrasnog kamena i kapija.

Miloš Bojanić u suzama

foto: Printscreen

Miloš je za medije otkrio da je malo falilo da kupi kuću u Americi, ali je zbog jednog člana porodice promenio odluku.

- Obavio sam razgovor sa porodicom i rekao da će to da se dogodi, ali onda je nastupila nesretna korona. Posle toga, prvo leto posle korone su došle moje unuke Bojana i Aleksandra i zaljubile se u Baošiće. One su toliko pokazale neku ljubav prema ovoj kući, čak je Bojana rekla: „Deda, ovo nikada nećemo prodati, ova kuća mora biti najlepša u Baošićima i kada se ja zaposlim, ja ću ti dati pare“, to je mene ubilo- sa suzama u očima je ispričao Bojanić koji je u poslednjem trenutku prelomio i odlučio da kuću ipak renovira, umesto da kupi drugu u Americi.

02:36 MILOŠ BOJANIĆ UGOSTIO EKIPU KURIRA U SVOJOJ KUĆI U BAOŠIĆIMA: Evo kako izgleda pevačev mali raj na zemlji

Inače, svojevremeno su u ovoj kući letovale brojne muzičke zvezde, među njima se našle njegove koleginice Lepa Brena, Goca Božinovska, Zlata Petrović, Nada Topčagić i mnogi drugi te se neretko mogu čuti priče da upravo Bojanićeva vila krije najveće estradne tajne.

kurir.rs/grand

Bonus video:

00:57 BEŽI BRE ČOVEČE! Miloš Bojanić o ČUDNOM predlogu koji mu je dao Saša Popović: Satima me ubeđivao da pristanem , ali ISPLATILO SE