Travellandove senzacionalne ponude: Neodoljivi popust od 40% u grčkim hotelima + GRATIS pun pansion

Ne dozvolite da vam vreme promakne – spremajte se za nezaboravne uspomene na jednoj od najlepših destinacija Mediterana. Vaš privatni odmor ili poslovno putovanje upotpunite boravkom u luksuznim grčkim hotelima i to po ekstra sniženim cenama.

Prelepo okuženje, prijatna mediteranska klima, topla morska voda i savršene plaže – sve to staje u samo jednu reč – GRČKA. Destinacija koja godinama privlači turiste iz svih krajeva sveta.

Srbi je posebno obožavaju, jer se osećaju kao kod kuće. Za gostoprimstvo su zaduženi sjajni domaćini, za ugodnost i kvalitetan sadržaj brojni hoteli širom Grčke, a za njihove niske cene i posebne pogodnosti zadužena je turistička agencija “Travelland”.

Hotel koji se sa razlogom preporučuje za odmor i boravak je hotel Mitsis Galini Wellness&Spa 5*. Resort je smešten u blizini Atine u mestu Kamena Vurla, a u dolini drveća eukaliptusa. Usluga u hotelu je polupansionska, međutim, imate priliku da boravite po sniženim cenama za 25%, a uz to dobijete i besplatan pun pansion.

Na severozapadnom delu poluostrva Kasandre, u Sani regiji, prelepo okruženje, odličnu hranu i apsolutni komfor pruža još jedan hotel koji se izdvaja iz ponude agencije – hotel Simantro Resort 5*. Osim sniženih cena boravka za 30%, dodatna pogodnost je i GRATIS polupansion.

Popust i do 40% na cene obezbeđen je za hotel Sun Beach Agia Triada 4*. Morate biti brzi pri rezervaciji mesta jer popust važi do 10. aprila. Ovaj hotel odiše mediteranskim šarmom i pruža savršeno utočište za sve putnike koji žude za mirnim odmorom pod suncem.

Smešten u prelepom vrtu sa tropskim biljkama i palmama, Sun Beach Agia Triada 4* nudi svojim gostima izvanredan pogled na plavetnilo Egejskog mora.

Ukoliko poželite pogled na Jonsko i Korintsko more, hotel Porto Rio 4* pruža to zadovoljstvo. Lociran na 8km od Patre, hotel nudi bogatu ponudu sadržaja za zabavu i relaksaciju, uključujući bazen za decu i bazen za odrasle, teniske terene, teren za košarku, Spa i Wellness centar… Usluga u hotelu je all inclusive (obroci se služe po principu švedskog stola). Porodicima sa decom omogućen je besplatan boravak za dvoje dece. Više detalja o svim benefitima će vam pružiti ljubazno osoblje agencije “Travelland”.

Pravi ljubiitelji Grčke ovakvu priliku sigurno ne propuštaju!

Svi zainteresovani za aranžmane mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

