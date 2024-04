ANA SEVIĆ OTKRILA KAKVE PORUKE JE DOBILA OD DARKOVE ŽENE I NJENE PORODICE: Bez dlake na jeziku priznala: Ne očekujem ni od koga...

Ana Sević nedavno se vratila starom poslu i ponovo je postala voditeljka emisije “Zvezde Granda“, gde će do kraja sezone menjati Sanju Kužet koja je na trudničkom bolovanju. Ona kaže da su je članovi žirija odlično prihvatili, a da je čestitke povodom povratka dobila sa svih strana. Čak i od bivšeg muža Darka Lazića.

foto: Kurir

- Mnogo njih mi je pisalo i zaista mnogo mi znači ta podrška jer sam četiri godine bila odsutna. Uvek znači da čuješ tako lepe reči kojih sam dobila mnogo. Od Nikoline Kovač sam dobila najlepšu poruku, ali zaista i sve ostale kolege koje su pisale. Emotivno mi je to palo jer je bilo mnogo lepih reči, komplimenata, podrške i nekih stvari koje ne očekuješ. Milan Mitrović mi je samo napisao “Sevka, znam da ćeš razvaliti jer niko to ne može da radi kao ti. Puno mi je srce zbog tebe, jer znam koliko zaslužuješ sve to i koliko će da bude savršeno.

Pitali smo je da li joj je čestitao i bivši suprug Darko Lazić i njegova supruga.

- Kaća mi je čestitala i cela njena porodica, mnogo lepe poruke sam dobila od njih i to mi takođe mnogo znači. Darko mi je čestitao i rekao mi je: “bravo, top, to je za tebe, ti si to“. Predivnu energiju su mi svi doneli i posebno sam zahvalna - istakla je ona, a onda i otkrila da li je očekivala poruku od bivšeg supruga.

foto: Petar Aleksić

- Ne očekujem ni od koga ništa, pa nisam o tome razmišljala ali uvek je lepo kada dobiješ pozitivnu i lepu poruku podrške.

Iako duži vremenski period nisu bili u skladnim odnosima, oni su sada dobri prijatelji i imaju odličnu komunikaciju.

- Hvala Bogu to je ono što je najbitnije i da smo svi srećni, zadovoljni i da je svima lepo, da svi lepo funkcionišemo i da jedni druge podržavamo u svemu.

foto: Printscreen

Povratak joj jedino teško pada zbog odsustva od kuće i porodice.

- Nekako mi je osećaj kao da nisam odlazila, bilo mi je prilično naporno jer se snimalo dan za danom i malo sam se odvikla od štikli a ima dosta stajanja. Dugo se snima, pa tehnički problemi ali sve ostalo je savršeno - kaže Ana za “Super TV“ i dodaje da pripreme ne traju dugo, ali da ukućanima uvek pokaže šta je spremila za novo snimanje.

- Spremam se onoliko koliko mi vremena treba da se našminkam, brzo mi naprave frizuru i navučem haljinu. Vide kući koje kreacije sam spremila, konsultujem se sa njima jer sam neodlučna šta obući i šta odabrati. Danijelu se sve jako sviđa.

Dok je snimala prve emisije nove sezone, trema nije postojala.

- Bilo je odgovornosti, a ako ima treme to je pozitivna. Imala sam odgovornost jer dolazim u sred sezone, treba upoznati sve takmičare, senzibilitet i kako pevaju. To mi je bio problem da pohvatam sve generalije i za žiri i za takmičare - iskrena je Ana koja kaže da je jedini problem što smatra da sve treba da bude perfektno.

foto: Printscreen

- Volim da sve to bude meni zadovoljavajuće jer kad je meni onda je i svima. Svaki put kad sam bila zadovoljna bili su svi. Više je prisutna ta težnja ka perfekcionizmu i da bude onako kako želim da bude. Veliki sam perfekcionista, sve što radim to je sto posto ili ni ne radim. Dešavalo se sto puta, dok nisam upoznala celu mašineriju i kako funkcioniše dok si ekstremno novi, da pristanem nešto da snimim što mi se ne sviđa. Vremenom sam naučila da to ne treba raditi i treba slušati sebe u tim nekim stvarima. Pored toga, godinama sam naučila da su mnoge stvari dovoljno dobre i kada nisu savršene, i da ne treba gubiti energiju na njih. Gledam da uradim maksimalno dobro, da znam da sam se potrudila i uradila ono što je do mene, a postoje stvari koje nisu do mene i njih sam naučila da pustim.

Ana ima troje dece, dve ćerke i sina pa je sa njima komentarisala emisiju na televiziji.

foto: Petar Aleksić

- Deca su bila u šoku, Lorena zna i dolazila je u “Neke nove klince“ kada je bila baš mala, čak je bila i u finalu pa za nju to nije nepoznanica. Nisam je puno uvlačila u to, jedino zna čime se bavimo i to je to, od ostalog je zaštićena. Ovo dvoje malih nikada nisu gledali mamu na televiziji i onda su bili u fazonu, gledaju u mene, pa u televizor. Sena me je ignorisala jer se njoj nije svidelo što sam toliko odsutna od kuće, nije navikla jer sam bila sa njima non-stop. Rekla je samo “Videja sam“, a Simeonu je bilo interesantno. Propratio je to kako treba i vikao je kada kandidati pevaju “ne, skloni se, mama, mama“. Nisam baš sigurna da ću im puštati naredne emisije, ali videćemo. Strašno mi fale i baš jedva čekam da završim sa snimanjem da odem kući kod njih da ih izgrlim i izljubim, da se uspavamo zajedno, grlimo i mazimo. To su naši rituali na koje smo navikli i sada se to malo sve menja s obzirom na novi tempo ali nadoknadićemo sve.

Ne gledam sebe na televiziji Ana je sa mališanima pogledala emisiju i to je jedina u kojoj je gledala sebe. - To je jedina emisija koju sam odgledala u životu jer ne volim sebe da gledam. Volim da snimim sve i da idem dalje. Uvek bih analizirala nešto što ne treba da radim i onda bolje da ne gledam. Sebi sam najveći kritičar, ali vremenom čovek nauči da ne može sve da bude perfektno posebno u programu - kaže ona i dodaje da je aktuelni žiri “Zvezda Granda“ i te kako podržao. - Ceca je super reagovala, došla je u treću emisiju. Ceca je uvek ljubazna i prijatna i dobila sam sve reči dobrodošlice. Od samog starta sam dobila dobrodošlicu od svih i jako je lepa atmosfera na snimanju.

Kurir.rs/Blic