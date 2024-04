NOVO OGLAŠAVANJE MIRZE SELIMOVIĆA NAKON OBAVEŠTENJA DA JE DOŽIVEO SAOBRAĆAJKU: Došlo je do nesporazuma...

naveo da je došlo do male zabune

Pevač Mirza Selimović oglasio se na Instagramu nakon što je juče na njegovom profilu osvanulo saopštenje da je doživeo saobraćajnu nezgodu.

On se sada obratio ponovo i naveo da je došlo do male zabune i da su se u kombiju nalazili članovi njegovog benda, a ne on.

- Dragi prijatelji, došlo je do nesporazuma u prethodnoj objavi. Naime, moje bend je doživeo nezgodu pri dolasku u Beograd - piše u objavi i dodaje:

- Sve je ok, niko nije teže povređen, momci su dobro, ali su zbog određenih policijskih protokola bili sprečeni da nastave put. Hvala vam na brizi - napisao je on.

Podsetimo, zbog saobraćajke je otkazan nastup u Beogradu koji je sinoć bio zakazan.

- Dragi moji, zbog objektivnih razloga i saobraćajne nezgode na putu za Beograd primorani smo otkazati večerašnji nastup. Hvala Bogu, svi smo dobro, a mi se uskoro družimo na istom mestu i objavljujemo novi datum. Večeras umesto nas nastupaju sjajni momci i ovim putem im se zahvaljujem što su nam izašli u susret u kratkom vremenskog roku“, napisao je Mirza na storiju.

