ABRONOŠA OTKRIVA: SAMAC OTKAČIO MLADOG TREPERA! Bockana smuvala bogatog naslednika

Zdravo, drage moje, protekla nedelja bila je užasna za estradne ličnosti, a kako stvari stoje, biće još gore. Došla je epidemija razvoda, koji samo pljušte, a koliko čujem, biće ih još. Neki će morati da odu na lečenje da se oslobode poroka, kako se priča, jer je krajnje vreme za to.

foto: Kurir štampano

Moji izvoru pričaju mi da je Bockana odskoro u vezi sa dečkom koji je od nje mlađi skoro tri decenije. U pitanju je naslednik jednog bogatog biznismena, koji nema pojma šta mu radi sin, inače student i uzoran mladić, a s obzirom na to da se on i Bockana ne kriju od javnosti, vrlo brzo će pući bruka. Skoro su zajedno šetali centrom prestonice i držali se za ruke, ne treba ni da vam opisujem koliko su prolaznici bili šokirani prizorom. Inače, Bockana ranije nije imala ovakve ispade. Zna se za nju da voli keš i da je šetala sa moćnim i uticajnim ljudima, čak to nije ni krila, ali nikad nije jurila za klincima iako su je hteli razni fudbaleri. Sad ju je izgleda stigla kriza srednjih godina, pa hoće da pokaže da je još aktuelna i tražena.

Kuma je u velikom problemu jer je još u januaru prošle godine uzela pare unapred za gostovanja za celu godinu i, naravno, skoro sve potrošila. Više od 20 nastupa joj je otkazano zbog slabog interesovanja, pa mora da vrati pare, a ona nema. Non-stop je zovu vlasnici klubova i menadžeri, pritiskaju je, a ona sve teže uspeva da se opravda. Čula sam da joj je jedan od tih vlasnika klubova poručio da neće da je vidi u Austriji jer se neće dobro provesti. Samac je neko vreme bio u šemi s kolegom, jednim poznatim treperom, koji je vrlo popularan i tražen među omladinom. Kako sam čula od svojih izvora, njih dvojica su se viđali neko vreme, ali u strogoj tajnosti, da ih niko ne provali.

Međutim, Samac je po svaku cenu hteo da njih dvojica bar negde otputuju zajedno, ako već ne mogu u Srbiji, da se ne skrivaju, ali s tim se nije složio ovaj drugi. I tako je pukla njihova afera jer Samac nije hteo da se krije više. Nakon toga mladi treper je utehu pronašao u svom dugogodišnjem saradniku, ali to je samo privremeno, kako kažu. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće srede, kad ću vam servirati nove sočne i proverene tračeve.

foto: Kurir

Bonus video:

00:19 Krenula povorka na sahrani Slađane Milošević