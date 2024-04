"GUBIO JE MEČEVE DA BI SE VIDEO SA MNOM!" Brena otvorila dušu o nepoznatim detaljima iz braka sa Bobom: Imali smo PROBLEME!

Pevačica Lepa Brena i nekadašnji teniser Slobodan Boba Živojinović godinama su u skladnom braku i jedno drugom su najveća podrška i u dobrim i u lošim trenucima.

Ipak i oni su imali trzavice u braku, o čemu je sad pevačica progovorila.

- Normalno je to da se dešavaju usponi i padovi. Moraju se gledati prioriteti, ne verujem da će svaka nova ljubav biti trajna. Bolje dobar razlaz nego loš brak. Boba i ja smo preležali dečije bubice. On je čovek bio ostvaren u profesionlanom žvotu. On voli život, voli porodicu, ja volim da pratim nekoga, i da imam jaku ličnost pored sebe.

"Boba je gubio mečeve da bi se video sa mnom"

- Boba je gubo mečeve da bi se video sa mnom. To je neverovatno, ali on je tačno znao gde može. Meni je bilo neverovatno jer je on to želeo, ali ipak je on čovek profesionalac - rekla je peva;ica

