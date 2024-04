DEJAN DRAGOJEVIĆ KRENUO NA BAJRAM U SARAJEVO, HITNO VRAĆEN SA GRANICE! Hteo da uđe u Bosnu, policija reagovala

Dejan Dragojević, koji je prešao u islam, doživeo je neprijatnost na granici sa Bosnom i Hercegovinom, jer je vozio neregistrovano vozilo. Naime, Dragojevića je policija zaustavila i nisu mu dali da pređe granicu, a razlog je neregistrovano vozilo.

- Toliko smo lagano krenuli Jovana i ja, ni na kraj pameti nam nije bilo da je istekla registracija pre sedam dana. Sad moram da čekam saobraćajnu policiju, tako da izgleda ništa od Sarajeva - rekao je Dejan na vlogu, a njegova devojka.

- Izgleda da ćemo u aps - navela je Dragojevićeva partnerka, ali Dejan nije očajavao.

- Jao, pa to je ono kad su me pratili! Ko zna zašto je to dobro, videćemo šta će se dešavati, Ako ne može da se ide, šta da radimo - istakao je bivši zadrugar, dok je čekao na granici da vidi šta će se dalje desiti.

- Sad smo na granici, došla je saobraćajna policija, mlad momak, kulturan, fin. Uzimaju mi tablice, nose u policijsku stanicu. Izaći će mi u susret da idem pod rotacijom do tehničkog pregleda, nazvaće njih da vide da li mogu da me prime odmah, tako da bi trebalo da bude sve okej - objasnio je dalje Dejan, dok je Jovana dobacila: "Idemo u policiju!".

Sreća ih je ipak poslužila, pa su našli rešenje kako da pređu u Bosnu i stignu do Sarajeva.

- Prešli smo u Bosnu, auto je ostao u Srbiji, čekamo registraciju u ponedeljak. Sad smo iznajmili auto, i dalje idemo ka Sarajevu - saopštio je na kraju Dragojević, koji je svoj snimak nazvao "Težak put do iftara u Sarajevu, policija me vratila sa granice".

