LUNA I MARKO PLATILI STAN 160.000 €, SAD GA RENOVIRALI ZA 22.000 €! Imali pomoć jedog čoveka, a evo šta su sve promenili

Jutjuberi Luna Đogani i Marko Miljković uživaju u skladnom braku u kojem su dobili dve ćerke. Lana je rođena u oktobru prošle godine, ali su sa renoviranjem dečije sobe ipak sačekali proleće.

Kako prenose mediji, iako im je prvobitna ideja bila da srede samo jednu prostoriju, odlučili su da navodno otvore novčanik i renoviraju ceo stan.

- Marko i Luna su rešili da renoviraju stan i daju koliko god para je potrebno. Najbitnije im je da renoviraju dečiju sobu, ali su na kraju odlučili da radove prošire na ceo stan. Pazarili su brdo novog nameštaja, ćerkicama su kupili dva kreveta i nov plakar. Marko je sve montirao sa Gagijem. On im dosta pomaže. I terasu su sredili, čak su kupili i nove žardinjere. Žele da zastakle terasu kako bi zimi više vremena provodili na njoj. Dali su za sve to 22.000 evra, ali znate kako je to sa radovima. Uvek se dese nepredviđeni troškovi, tako da ih je sigurno sve izašlo i više. Sve će biti gotovo do kraja meseca - rekao je izvor.

Podsetimo, Luna i Marko kupili su Bežanijskoj kosi kupili su stan od 80 kvadrata, koji su uzeli na kredit i platili ga 160.000 evra.

