"PRE MENE SU JE ISKORIŠĆAVALI..." Toma progovorio o Nadeždinoj zaradi, pevačica priznala: Nikada nikoga nisam jurila za novac

Nadežda Biljić na muzičkoj sceni prisutna je od svoje 18. godine.

Tokom godina uspešne karijere prošla je kroz različite faze, a sada je pred našim kamerama priznala da i dalje nije naučila da raspolaže novcem.

- Pare nisu problem, para nema. Moj muž Toma mi ne dozvoljava više da idem u šoping, on mi kupuje stvari i donosi jer ja uzimam svašta što mi ne treba. Ekonomičnost i pametno ulaganje su ključ - rekla je Nadežda, pa dodala:

- Ne smem da kažem koji je najveći bakšiš koji sam dobila. Toma i majka me kritikuju ceo život. Ja nemam osećaj za pare, 5 evra i 500 evra su mi isto. Nemam osećaj prema novcu jer je to stvar koja se vrti u krug. Nikad nisam jurila novac i ulazila ljudima u džep. Ako neko hoće da mi da bakšiš, da mi tako što dođe do mene - rekla je ona.

Nadeždin suprugToma Panić nedavno je postao njen menadžer, a sada je otkrio kako je njegov dolazak na to mesto uticao na pevačicu.

- Pre mene su je iskorišćavali da peva za mnogo manje novca. To sada ne može jer ona više nije radni pevač. Ne može da peva samo za bakšiš - rekao je Toma.

Podsetimo, njihovom sinu Longu je nedavno bio rođendan, a oni su se tim povodom oglasili na društvenim mrežama.

- Od samog tvog rođenja mi smo ti poželeli dug i srećan život a ti sine živi svoj život! Srećan rođendan našem Longu. Vole te mama i tata - napisala je Nadežda u opisu snimka koji je objavila, a čestitke pljušte.

