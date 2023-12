"U ZVEZDAMA GRANDA SE NIŠTA OD OČEKIVANOG NIJE OSTVARILO" Nadežda o prvim koracima na estradi: Mnogima sam smetala...

Nadežda Biljić bila je peti gost Kurirove emisije-podkasta "Nije sve tako crno" autora i voditelja Jovane Matić Đokić i govorila o usponima i padovima koje je prolazila kroz život.

foto: Damir Dervišagić

Pevačica je govorila o svojim prvim koracima na estradi ali i svemu što se dogodilo a nije očekivala u periodu takmičenja "Zvezde Granda".

foto: Kurir

- Mislila sam da ću ja doći u "Zvezde Granda" i pobediti, svako puca na pobedu. Moje želje su bile nerealne i ništa se od toga nije ostvarilo. Želela sam da budem zapamćena i cenjena, da budem najveća od svih, ali ništa se od toga nije desilo. Ali desilo se jedno, da se i dan danas pamte pesme koje sam pevala u tom takmičenju. Malo mojom greškom malo njihovom, ušla sam naivno u sve to. Mislila sam da ćeš da pevaš da prođeš krugove, pobediš i posle sediš i čekaš da te neko pozove da nastupaš, a to nikada nije tako. Veliki sam inadžija, inat me jako pokreće i to je ono što mi je dalo snagu da ne odustanem - pričala je Nadežda i dodala:

foto: Kurir

- Talenat mi je dao Bog i to niko ne može da mi uzme. Pevanje je jedina stvar za koju sam sigurna da radim perfektno. Uvek ću biti ta koja će uvek rado nasmejati i rasplakati ljude svojim glasom, uvek ću preferirati svoj talenat i glas. Smatram da imam mnogo toga da pokažem ali mi nije data prilika, a zašto, ja ne znam. Mnogima sam smetala ali nisu uspeli da me sklone, tu sam i dalje, i biću - rekla je pevačica a kompletan intervju pogledajte na jutjubu Kurira.

