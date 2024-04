COSTA BRAVA: Alicante i Benidorm Travellandovi letnji aranžmani u junu od 446 evra

Dragulj obale Španije, Costa Blanca, očarava posetioce svojim beskrajnim peščanim plažama, tirkiznim vodama Mediterana i sunčanim vremenom tokom cele godine. Ova prelepa destinacija nudi savršenu kombinaciju zabave, kulture i relaksacije. Upustite se u istraživanje slikovitih gradova poput Alicantea i Benidorma, gde ćete uživati u tradicionalnoj španskoj kuhinji, bogatoj istoriji i živopisnoj arhitekturi. Kako bismo vam već sada olakšali organizaciju letjneg odmora, izdvojili smo neke od traženijih hotela koji su na raspolaganju od 20. juna.

Direktnim letom Beograd - Valensija - Beograd, agencija “Travelland” je spremila paket aranžmane na 7 noćenja sa polascima svakog četvrtka.

Impresivan hotel u Benidormu, hotel Gran Bali 4* poznat kao najviši hotel u Evropi, nalazi se u blizini plaže Panient i pruža širok spektar sadržaja za goste. Za sve rezervacije do 25.04. možete dobiti pun pansion po ceni polupansiona za 7 noćenja u ovom hotelu. Najniža cena paket aranžmana je 773 evra.

foto: Promo

Kada je reč o bogatom sadržaju za decu u hotelu tokom porodičnog odmora, hotel Port Denia 3* je topla preporuka. Smešten je u gradu Denija i odlično pozicioniran – na svega 200 metara od plaže La Marineta. Najniža cena paket aranžmana je 818 evra sa boravkom na 7 noćenja počev od 20. juna.

Oblast koja će posebno biti interesantna deci ali i odraslim posetiocima je Rincón de Loix u Benidormu jer je poznata po blizini različitim vodenim i tematskim parkovima i drugim atrakcijama. Iz toga razloga je hotel Magic Aqua Rock Gardens 4* savršen izbor za porodični odmor. U samom hotelu gosti takođe uživaju u brojnim vodenim atrakcijama kao što su bazeni za decu i odrasle, tobogani, spa I fitness centri, dečji klubovi.

foto: Promo

Odličan balans cene I kvaliteta pruža hotel Voramera 4*, smešten u srcu Benidorma, na prelepoj promenadi koja gleda na plažu Poniente. Najniža cena po osobi za 7 polupansiona je 909 evra.

Costa Brava je više od običnog letovališta - to je destinacija koja budi sva čula i ostavlja neizbrisiv trag u srcima svih koji je posete.

Kada zakoračite u Costa Bravu, osetićete pulsiranje života u njegovim uskim kaldrmama i šarenim trgovima. Tu se susreću tradicija i modernost, stvarajući jedinstvenu atmosferu koja očarava svakog posetioca. Ali nije samo letovalište već i biser bogate kulturne baštine. Ulice prepune istorijskih znamenitosti, kao što su drevni zamkovi i crkve, pružaju uvid u bogatu prošlost ovog područja. Svaki korak kroz Costu Bravu je putovanje kroz vreme, otkrivajući slojeve njene fascinantne istorije.

Za ljubitelje aktivnog odmora, nudi širok spektar mogućnosti. Od sportova na vodi do pešačkih staza koje vode kroz netaknutu prirodu, ovo je raj za sve avanturiste. A kada padne noć, grad se pretvara u živahnu feštu, sa restoranima, barovima i klubovima koji pružaju nezaboravan noćni provod.

Zato je agencija „Travelland“ iskoristila mogućnost da organizuje svojim putnicima željeni letnji odmor koji počinje već od 31. maja. Najpovoljnija cena je za termin 31.05-07.06.- 7 noći/8 dana od 418 evra (hotel Internacional 2*), a neke od hotela iz ponude agencije preporučujemo sa razlogom:

Hotel Rosa Nautica 3* - šarmantni je hotel smešten u prelepom delu grada Malgrat de Mar. Hotel Rosa Nautica se nalazi pored plaže u Malgrat de Maru. Omiljen je među turistima zbog odličnog odnosa cene i kvaliteta, svoje udobnosti, prijateljske atmosfere i odlične lokacije koja pruža lak pristup brojnim plažama, restoranima i turističkim atrakcijama. Cena za polupansion od 446 evra za 7 noćenja.

foto: Promo

Hotel Maria del Mar 4* takođe može da se pohvali sjajnom cenom boravka (od 535 evra za polupansion). Odlično pozicioniran u samom centru Ljoret de Mara što ga čini izvrsnim izborom za turiste koji žele istražiti gradsku atmosferu, blizinu plaža i lokalne atrakcije. Nalazi se na par koraka od brojnih restorana, barova, prodavnica, diskoteka... Od šetališta koje se nalazi uz plažu i glavne gradske plaže udaljen je 300 m. U blizini hotela nalaze se popularni fast food objekti, kafići, restorani, prodavnice i autobuska stanica. Jedna od lepših plaža u ovoj oblasti (Fenals plaža) nalazi se na oko 20 minuta hoda od hotela.

Preporučujemo sledeće hotele koje možete pogledati i rezervisati klikom na websajt:

Hotel Ibersol Sorra d'Or 3*- Najniža cena za polupansion od 457 evra Hotel se nalazi u mirnom delu grada Malgrat de Mar, severno od obale Barselone i samo 64 km od grada Barselone. Od centra Malgrata je udaljen oko 5 minuta hoda, kao i prodavnica i restorana. Smešten je pored javne gradske plaže, udaljene svega 2 minuta hoda. U blizini se nalazi železnička stanica Malgrat odakle saobraćaju direktni vozovi do Barselone.

Hotel Alegria Sun Village 4* - Najniža cena za polupansion od 607 evra Nalazi se u mirnom delu Ljoret De Mar-a na svega 5 minuta hoda od samog centra, oko 450 m. Od plaže je udaljen oko 250 metara. Od aerodroma u Barseloni je udaljen oko 90 km.

Hotel Tropic Park 4* - Najniža cena za polupansion 506 evra Moderan hotel lociran je u mestu Malgrat de Mar, na oko 100m udaljenosti od široke peščane plaže, od koje je deli pruga. Do same plaže se dolazi pasarelom ili podzemnim prolazom. Od aerodroma u Barseloni je udaljen 75 km, dok je od centra oko 60km. Vozom se stiže do Barselone za oko od sat vremena vožnje. Jedan je od retkih hotela koji ima All Inclusive uslugu.

foto: Promo

Svi zainteresovani za putovanja mogu izvršiti rezervacije mesta na adresi Dobračina 43, u Beogradu. Poslovnica radi radnim danima od 09-20h, subotom od 09-16h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju “Travelland” možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

Promo