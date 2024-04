EVO DA LI VODITELJKA POŠTUJE PRAVILA U SAOBRAĆAJU ILI JOJ SLEDI KAZNA! Radenkovićeva u centru grada prelazi ulicu: PAPARACO

Kristina Radenković strogo poštuje pravila! Baš kakva je u kvizu "Slagalica" koji godinama vodi, takva je i na ulici. Drži se reda i zakona, pa tako striktno hoda trotoarom za pešake, a ulicu prelazi na označenom mestu i čeka da se upali zeleno svetlo i po nekoliko minuta.

Našpaparaco pre nekoliko dana sreo je voditeljku u centru grada ispred RTS-a dok je sa koleginicom pre smene dolazila na posao. Sve vreme su pričale, verovatno o poslu, a kad su došle do semafora usledilo je dugo čekanje. Dok su neki ljudi pretrčavali ulicu nepoštujući pravila, Kristini i njenoj prijateljice tako nešto nije palo na pamet. Iako je skoro pet minuta semafor držao crveno svetlo za pešake, jer je bio saobraćajni špic, njima to nije predstavljalo problem. One su strpljivo čekale sve dok se nije upalilo zeleno svetlo.

Radenkovićeva je imala velike crne naočare, teget mantil, farmerke i bele čizme, a iako nije bila našminkana frizura joj je bila sređena.

Podsetimo, voditeljka je svoj mir našla na Fruškoj gori gde uživa sa porodicom kada nema obaveza u Beogradu. Od kada je postala majka Kristini više prija boravak na svežem vazduhu i u prirodi, pa svo svoje slobodno vreme provodi gsa svojom porodicom i prijateljima na imanju. Imanje se nalazi u Popovici, vikend-naselju na obroncima Fruške gore. Srećna porodica uživa u zajedničkim trenucima u svojoj prelepoj vikendici, koja je okružena zelenilom, a u velikom dvorištu se nalazi i bazen, kao i malo jezero.

