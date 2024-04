"PILA SAM ULJE SVETOG NEKTARIJA I ZATRUDNELA" Seka Aleksić slavi ovog sveca, a Nikola Rokvić će mu se uskoro pokloniti

Pre četiri dana, ispred Hrama Svetog Save, Nikola Rokvić pozdravio se sa najmilija, pomolio se i krenuo pešaka na put dug 1060 km, do manastira Svetog Nektarija Eginskog kojem želi da se pokloni.

foto: Shutterstock, Damir Dervišagić

Na tom putu Nikola će prikupljati sredstva za svoju fondaciju "Porodica" koji će donirati pedijatrijskoj onkologiji. Kako je istakao, potrebno je skupiti 200.000 evra.

Inače, pevačica Seka Aleksić danas ima dva sina Jovana i Jakova, a svojevremeno je podelila svoj put do potomstva.

foto: ATA images

Kako je navela tada Seka je išla na vantelesnu oplodnju, a po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, počela je da pijem ulje Svetog Nektarija, nakon čega je i zatrudnela, a sada je na svom Instagram profilu podelila da je nakon ovog događaja i uzela da slavi slavu "Sveti Nektarije".

- Moj put ka potomstvu nije bio lak, ja sam osoba koja je sedam godina čekala da dobije dete. Moj suprug i ja smo se sedam godina borili da dobijemo dete. Vantelesna oplodnja je samo 30 odsto. Ja sam radila tri vantelesne oplodnje, treća je uspela, prve dve su bile bezuspešne. Kada smo rešili moju insulinsku rezistenciju to je bilo mnogo lakše, pila sam tablete četiri godine, one su pomogle da se taj problem reši. Kada smo se odlučili za treću vantelesnu oplodnju, po savetu svog duhovnika, oca Nikole, i na predlog još jednog sveštenika, to je otac Aca, njegov kolega, počela sam da pijem ulje Svetog Nektarija. Otac Aca je bio na Egini i doneo je ulje Svetog Nektarija, i rekao mom duhovniku, ocu Nikoli, da da meni i mom suprugu Veljku - počela je Seka, pa nastavila:

foto: Marko Suvić

- Što se tiče ulja Svetog Nektarija tu postoji jedan pravilnik, ne možete ga koristiti bez blagoslova i postoje pravila kako se koristi, koliko kapi se uzima. Žena to popije, pričesti se i onda odlazi na proces vantelesne oplodnje. Mi smo to sve ispoštovali, Veljko i ja. Ja sam se pričestila i otišla na vantelesnu i hvala Bogu rodio se moj Jakov.

Inače, Sveti Nektarije živeo je krajem 19. i početkom 20. veka. Bio je episkop pentapoljski u Aleksandrijskoj patrijaršiji. Nakon mnogobrojnih kleveta, zbog skromnog i svetog držanja, prešao je u Grčku, gde je bio upravnik jedne visoke bogoslovske škole.

foto: Shutterstock

Osnovao je manastir Presvete Trojice na Egini, u kojem se do smrti podvizavao i u kojem se danas nalaze njegove mošti. Upokojio se 1920. Jedan je od najpoštovanijih svetitelja i čudotvoraca u pravoslavlju.

