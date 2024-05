MILICA ODOBRALA MODELA ZA SPOT PA KAD GA JE VIDELA... Pavlovićeva se RASPLAKALA zbog njega! Ovakvu priču još niko nije imao

Milica Pavlović nakon kratke pauze objavila je tri nove pesme za koje je i snimila spotove. Pevačica je nedavno gostovala na zagrebačkom radiju gde je govorila o situaciji sa snimanja novih projekata, a onda je otkrila da je zbog manekena iz spota za pesmu "Praštaj" palakala.

- Kada je došlo vreme za snimanje spotova, dobijem ja katalog na kom su manekeni i sad ja treba da izaberem. Bila sam izričita da taj maneken koji će biti klavirom mora i da zna da svira klavir, jer kad bude kadar ne želim da se vidi da neko ne zna da svira a kao tu je. I listam ja, jedan, drugi, treći. Ja kažem producentu ovaj bre ima 18 godina, ovaj drugi ma ne - počela je zanimljivu priču pevačica

- Dolazim do tog trećeg dečka, vidim piše Lazar. Pogledam opet kažem "U što mi nešto poznat", vidim sledećeg i kažem mom producentru, ja nemam vremena uzmi ti izaberi ova dva poslednja momka su mi okej. Dođem ja u stan sedam u dnevnu sobu, uzimam opet one slike i zurmiram ja tog Lazara. Zovem ja Nemanju i kažem " Ja mislim da je ovo moj drug iz srednje škole" on kaže ma dajj bre, kažem ja njemu da mi da ostale podatke o dečku. Kažem ja njemu zovi ga da potpišemo ugovor, jer kod mene mora ugovor, opekla sam se više puta. Nakon nekoliko minuta on mene zove i kaže da li je moguće dečko je iz Leskovca naselje Dubočica. Ja tog dečka dugo nisam videla a jako smo se družili, mi se svi znamo tamo. I on dečko dolazi iz Leskovca, prvi od svih nas stiže na snimanje, ja nailazim on ustaje sa klavira i ja krećem da plačem i ne mogu da se zaustavim - rekla je Milica na radiju Extra fm.

