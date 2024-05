MODNI SPEKTAKL U BEOGRADU: Bata Spasojević uspeo je da nadmaši sam sebe ČAROLIJA 30 GODINA RADA SVETSKI PRIZNATOG DIZAJNERA

Ovacije, lepota, dobra energija, suze i smeh - ukratko bi mogao da glasi presek sinoćnjeg modnog spektakla kojim je najpoznatiji srpski dizajner Bata Spasojević Beograd učinio prestonicom mode. Veče za pamćenje bilo je više od predstavljanja kolekcije za proleće/leto 2024. jer je Bata večeri otpočeo obeležavanje 30 godina uspešnog rada i više nego zadivljujuće karijere priznate u Evropi, ali i celom svetu. Kolekcijom koja je sinoć prikazana premijerno, pred više od 600 ljubitelja mode, nosi naziv "Art Must Go On" Bata je poslao poruku da moda nije samo trend i izraz stila, već umetnost koja nosi duboku emociju. Modni spektakl otvorio je dečiji hor Čarolija i to izvođenjem pesme "Princeza" koja je izazvala pravu buru emocija u prepunoj dvorani u kojoj su iz publike Batinoj višedecenijskoj uspešnoj karijeri podršku pružale i prva dama Srbije Tamara Vučić.

foto: Zorana Jeftić

Gotovo 70 komada za muškarce i žene, Batinog modnog brenda Individual, koji će se bez dileme ove sezone nositi ulicama Beograda i drugih svetskih metropolama, bez sumnje, oduševili su sve prisutne. - Moram da budem iskren i da kažem da sam prezadovoljan reakcijama uvaženih zvanica, gostiju, mojih dragih prijatelja, pre svega ljubitelja mode. Uzbuđenje posle sinoćne uspešnje večeri još uvek nije splaslo, želim da zahvalim svim prisutnim zvanicama za vetar u leđa koji su mi pružili. Njihova reakacija meni je najjači podstrek i motiv da nastavim dalje, najveće priznanje koje mogu da dobijem za 30 godina stvaralašva. Posebno bih zahalio prvoj dami Srbije, Tamare Vučić, koja je svojim dolaskom uveličala ovo posebno veče i još jednom dala podstrek ne samo meni, već svim domaćim dizajnerima koje svesrdno podržava. Veoma sam zahvalan i svom Individual timu, koji osluškuje moje želje, prati ih i na kraju realizuje da sve bude ovako posebno - ponosno kaže Bata Spasojević.

foto: Zorana Jeftić

Novom kolekcijom Bata je, bez dileme, izazvao pravu modnu revoliciju paletom jakih i pastelnih boja, ali bez nezaobilazne crne kao njegovog simbola, oblika inspirisanih origamijem, u koje su uklopljeni njegovi prepoznatljivi "zip" detalji. Još jednom je naš poznati dizajner koji godinama gaji stil mode koja je neprolazna, posebna ali udobna, da vanvremenski komadi nisu nužno dosadni i da su zapravo prava inovacija. Na neverovatan i dosad neviđen način na našim prostorima, uspeo je da kroz komade odeće spoji kontrasts surove gradse džungle sa nežnim dodirom prirode. Duge i kratke haljine veselih boja, optočene šljokicama, sakoi asimetričnog dizajna, ekscentrična odela za žene i muškarce, samo su deo prikazane kolekcije. Na pisti su se, u ulozi modela, pojavili i Draga Jovanović i Džordži. - Potrudili smo se da revija kojom zapravo tek započinjemo proslavu velikog jubilera ne bude samo prikaz vrhunske mode, već spoj lepog, dobre zabave i druženja.

foto: Zorana Jeftić

Crvenim tepihom sinoć su prošetala brojna zvučna imena iz sveta sporta, biznisa i džet seta, a među njima bili su i Indira Radić, Milica Jokić, Milena Ćeranić, Ivana Boom Nikolić, Goran iz grupe OK Benda, Amar Gile, Sashka Yanx, članice iz grupe Hurricane, Vanesa Šokčić, Nenad Jovanović, Leontina Vukomanović, Maja Manojlović, Nemanja Velikić, Bojana Lazić, Tanja Radjenović, Vesna Jugović, Dea Djurdjević, Filip Maksimović, Ana Pendić, Kristina Radenković, Stefan Popović, Snežana Dakić, blogeri Aleksa Todorović, Iva Chu, Dajan Dasha Milutinović, Lea Stanković i mnogi drugi.

1 / 28 Foto: Zorana Jeftić

