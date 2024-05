"IMAM SESTRE BLIZNAKINJE I LEPŠE SU OD MENE" Voditeljka RTS-a oduševila porodičnom fotkom, zbog ovog komentara je hitno reagovala

Voditeljka RTS, Slađana Tomašević, u septembru prošle godine je napunila 50 godina, a na izgledu joj mogu zavideti i upola mlađe devojke.

Naime, Slađana je za sve ove godine privatan život držala daleko od očiju javnosti, a sada je nedavno je gostovala u jednoj emisiji i tom prilikom je progovorila o sestrama bliznakinjama.

- Kome je to važno osim mojoj porodici, mojim prijateljima i meni? Imam sestre bliznakinje, skoro sam zakačila neku zajedničku sliku na Instagramu na kojoj smo nas tri i onda sam videla komentar ispod, mislim ne čitam komentare, to sam odavno naučila zato što sam ukapirala da nažalost u poslednjih nekoliko godina ako nemaš hejtere u ovoj zemlji, ti ne postojiš. Pročitam jedan komentar, neko mi piše: "Lepše su od tebe". Ja sam lajkovala i kažem "jesu". Pa da, to su moje sestre i lepše su od mene. Ja nikada nisam ni rekla da sam ja lepa - rekla je Slađana na RTV1.

Inače, da su u njenom slučaju godine samo broj, svedoči činjenica da izgleda veoma mladoliko, a kako je u javnosti imala prilike da govori, na tome je zahvalna genetici, ali i strogom režimu ishrane i treninga koje praktikuje.

