ISPOD PESME SLOBE RADANOVIĆA NA JUTJUBU POTPISANA BUBAMARA! Dara pokazala ko je pravi vlasnik, pa opet potkačila kolegu (FOTO)

Dara Bubamara i Sloba Radanović javno su se prepirali oko pesme koju je za pevačicu napisala Marina Tucaković, a koju je on objavio bez njene dozvole.

Novosađanka je na račun kolege izrekla brojne uvrede, nazvavši ga "licemerom" i "lažnjakom", a iako on nije odgovarao u oštrom tonu i u obraćanjima je sve vreme prebacivao krivicu na autore, folkerka se tu nije zaustavila.

Ona se sada ponovo oglasila na ovu temu, a tom prilikom otkrila je da ispod Slobine verzija na platformi Jutjub, ispod naziva pesme "Infarkt duše", stoji njeno ime.

Bubamara je, naime, objavila printskrin, a u opisu je dodala:

- Dobar sam čovek, neću gasiti! Vlasnik! - napisala je Bubamara.

Podsetimo, Dara je za medije više puta iznela loše komentare na Slobin račun:

- Slobin album nisam čula, a i ne zanima me. Pesma koju je Sloba objavio kao svoju je Marina Tucaković pisala za Željka Nikolića i mene. Sa Marinom sam se, dok je bila živa, čula i mnogo smo pričale o numeri, a on posle istu prisvaja i objavljuje je kao svoju. Kakvi su, bre, to fazoni?! Kakve su to laži?! Radanoviću sam pomogla kada mu je bilo najpotrebnije, snimila duet sa njim, a on me nikada nije pozvao i pitao: "Jel' to istina?". E, zato mu album nije ni "prošao". On mene sada, kao, hvali i govori da me voli, a jedino što treba je da se poklopi i ćuti! Pravi se lud u emisiji, a slao je moj demo-snimak Ceci Ražnatović i nudio da snime kompoziciju zajedno. Ono što bih poslednje rekla je da ja nisam lažnjak i pokvarena i smrdljiva kao on, da nekome mislim loše, a posle odem na televiziju i izjavim da ga volim - rekla je Dara.

