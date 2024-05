"PROŠLI SMO KROZ NAJGORE ŠTO JE MOGLO" Peđa Jovanović zaprosio Anu posle 12 DANA POZNAVANJA: Evo kako je govorila o poroku muža

Muzičar Predrag Peđa Jovanović i njegova supruga Ana, od koje se svojevremeno razveo, nedavno su odlučili da daju svojoj ljubavi još jednu šansu.

Ana svojom nesvakidašnjom lepotom privlači veliku pažnju javnosti, te je vrlo popularna i na društvenim mrežama, gde često objavljuje svoje fotografije. Međutim, jedan pratilac ju je nedavno upitao da li je istina "da kada se braku da druga šansa, to više nije to", a ona mu je iskreno odgovorila:

foto: Printskrin/Instagram

- Svako ima svoju priču i nismo svi u istoj situaciji. Mogu da pišem samo u svoje ime. Naš odnos je sada neuporedivo jači, kvalitetniji i negujemo ga više nego ikada. Mi smo prošli sve ono najgore što jedan par može proći i to nas je samo ojačalo. Često u razgovoru sa drugaricom kažem da bih baš sve isto da mogu da vratim vreme, jer su sve to lekcije koje su nas naučile mnogim stvarima i bez kojih naš odnos sad ne bi bio ni približno ovakav kakav je.

Ana je u februaru ove godine otkrila da ju je pevač zaprosio posle svega 12 dana poznanstva.

- Upoznali se 2007. godine, zabavljanje 2007. godine, veridba 2007. godina, svadba 2008., još uvek zajedno 2024. godine. Preciznije, upoznali smo se 2.9., a pitao me je da se udam za njega 14.9. posle samo 12 dana. I sada smo 17 godina zajedno.

foto: Printscreen

Peđa i Ana, koji imaju troje dece, prolazili su kroz teške i burne periode života, a muzičar je jednom prilikom otkrio da je "omanuo" u braku.

– Ostavila me je baš u tom periodu kada sam preterivao u piću. Nije mogla da me trpi, to niko ne bi mogao niti bi trebalo da trpi. Moj savet svim ženama je da se odmah sklone od partnera-alkoholičara. Tu nema ničeg dobrog. Ko bi voleo da ima alkoholičara u kući? Bio sam nemoguć tada i razumem što je otišla – izjavio je pevač koji nikada nije krio da je sve vreme priželjkivao pomirenje.

– S Anom se svakodnevno čujem. Ona je sjajna osoba, ne bih mnogo da pričam o njoj, ali ako je pominjemo, u celoj priči sam ja kriv za rastanak – istakao je jednom prilikom za "Republiku".

foto: Petar Aleksić

Peđa je, inače, dodao i da je porok iza njega i da se oseća sjajno.

– Imao sam period u kom sam previše pio. To je bila, da tako kažem, jedna mračnija faza u mom životu. Nikada ne bih voleo da se vratim u to vreme. Često sam pio, a onda sam shvatio da je to nešto što mi nikakonije potrebno. Rešio sam da se trgnem i okrenem zdravim navikama. Sada pijem samo vodu i mogu da kažem da se super osećam. Prelomni momenat da ostavim piće bio je moj razgovor sa samim sobom. Bog mi je dao šansu da sada napravim nešto od sebe i tu nema mesta neozbiljnosti. Želim da budem bolji roditelj, bolji na svim poljima – rekao je.

Bonus video:

00:16 Pedja i Nenad Blizanac zajedni na bini