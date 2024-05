MAJA STRAHUJE DA ĆE JEDAN SNIMAK BITI OBJAVLJEN JAVNO! Bila intimna sa njim, pa se požalila: Ne znam zašto je Stanislav sa mnom!

Maja Marinković požalila se Bojani Pavlović i Marku Đedoviću na svog partnera Stanislava Krofaka, pa otkrila da strahuje da će snimak njihovog intimnog odnosa biti prikazan javnosti.

- Ja njemu kažem jedinu stvari koja mi smeta, on to kao da namerno radi - rekla je Maja.

foto: Prinscreen Youtube

- Majo ti moraš da se ponašaš normalno kao do sada, pa ćemo videti šta i kako će biti - dodala je Bojana

- Meni nije jasno što je on sa mnom a tako se ponaša i on mi kaže da mu se sviđa, jeste on bio zagrejan, a onda mu je stigla čestitka - rekla je Maja.

foto: Prinscreen Youtube

- Ma kakvi njegovi stavovi, sada kada se objavi sve i vidi se šta je radio. On se ovde širio kako je rekao da neće imati a imao je - dodao je Đedović

- Misliš da će ih pokazati - upitala je Maja na šta je Đedović potvrdno odgovorio.

