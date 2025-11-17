Uroša davili pa bacili sa ograde, gledaoci uznemireni traže hitnu sankciju za Asmina

Asmin Durdžić ponovo je pokazao nasilje, te po ko zna koji put prekršio stroga pravila Velikog šefa.

Sve je počelo naizgled bezazlenom raspravom, ali u trenu je situacija izmakla kontroli. Uroš je podigao ton, a Asmin je vidno iznerviran zakoračio prema njemu. Produkcija je već u tom trenutku podigla sve sigurnosne protokole, ali ono što je usledilo niko nije mogao da predvidi.

Prema onome što se videlo na snimku, Asmin je u naletu besa zgrabio Uroša i počeo da ga vuče po podu, dok su ostali učesnici u šoku posmatrali dramatičan preokret u atmosferi. Gledaoci su za samo nekoliko sekundi preplavili društvene mreže komentarima, tvrdeći da nikada nisu videli ovakvu brutalnost u rijalitiju.

Obezbeđenje bacilo Uroša

Obezbeđenje je munjevito reagovalo. Nekoliko pripadnika sigurnosnog tima uletelo je u prostoriju pokušavajući da razdvoji učesnike, ali kako je situacija eskalirala, morali su da primene najstrože mere. U metežu koji je usledio, Asmin je odvučen u stranu, dok je drugi deo tima pokušavao da smiri Uroša.

Vrhunac haosa dogodio se ukada je Uroš pao sa visine dok su pokušavali da spreče da pobegne iz rijalitija. Publika je ostala bez daha, a mnogi su tvrdili da takav prizor do sada nije viđen u istoriji rijaliti programa.

