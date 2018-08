BELI SE KITI TUĐIM PERJEM, TO JE ŠTRAŠNO I NELJUDSKI: Učesnica osula paljbu, SVE izašlo na videlo! (FOTO)

Voditeljka Anđela Lakićević ovoga puta u studiju ugostila je podršku učesnice Kristine, drugaricu i prijatelja Ljubomira, Bobana Radosavljevića, kuma Bakija B3 kao i Ilijaninu majku Renatu.

foto: Printscreen Youtube

Jedna od današnjih tema emisije jeste i identitet Ljubiše Preletačevića Belog.

Naime, u vili se vodi polemika oko toga ko je pravi i jedini Ljubiša Preletačević i da li je zaista Beli ukrao identitet Luke Maksimovića, koji se kandidovao na predsedničkim izborima.

"Ako je on to stvarno uradio, to je strašno i neljudski, ali bez obzira na to ja njega gotivim kao čoveka,prema meni je korektan", rekla je Jelena.

foto: Printscreen Youtube

Kurir.rs/ Foto: Prinstcreen

Kurir

Autor: Kurir