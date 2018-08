SLOBA ISKRENO PROGOVORIO O KIJINOM PISMU: Pa otkrio detalje o SKANDALU sa snimanja kad je bacio bubice i napustio studio! (VIDEO)

Sloba Radanović nije mnogo želeo da priča o pismu koje mu je uputila bivša supruga Kija Kockar, u kojem mu je poručila da ju je mnogo povredio, ali je rekao da je samo nervozna zbog njegovog prethodnog ponašanja.

"Poslali su mi to pismo i pročitao sam ga. Verovatno ima razlog zašto je to napisala i to poštujem, ja ne znam, nisam nikakvu izjavu ili komantar dao, niti bilo šta što bi je uvredilo. Možda zbog nekih čarki sa snimanja", počeo je Sloba.

Voditelj je insistirao da Radanović ispriča scenu sa snimanja, na kojem je i sam prisustvovao.

"Pripremali smo se za emisiju koja će biti emitovana u nedelju, ona me je provocirala. Ja sam hteo da ispoštujem produkciju, došao sam tu... Ne pogađa me to pismo, a nisam ni ravnodušan. Imamo telefon, možemo se čuti, ja sam pokušao da budemo prijatelji. Ono što sam pročitao u pismu privatno smo mnogo puta rekli jedno drugom. Hvala bogu, postoji broj telefona, pa možemo da se čujemo. - rekao je Sloba i otkrio kako se oseća zbog ovog Kijinog poteza.

- Ne pogađa me, ali nisam ravnodušan, hteo sam da ponovo budemo prijatelj i da nađemo neki kompromis, ali ovo nas je degradiralo i vratilo stepenik unazad - ispričao je Sloba sa knedlom u grlu.

