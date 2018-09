TRUBAČI GA OPKOLILI GOLOG DO POJASA! ŽENI SE PČELAR IZ KUPINOVA? Đuričić napravio cirkus objavama sa veselja! (VIDEO)

Objavama sa raskošnog veselja koje su upriličili i trubači, Miki Đuričić podigao je ogromnu prašinu i ostavio javnost da se pita da li se on to ženi. Čim su ga videli golog do pasa i opkoljenog muzikom, njegovi fanovi odmah su pomislili da je bivši zadrugar odlučio da kaže zbogom momačkom životu i stane na ludi kamen.

A post shared by miki djuricic (@mikidjuricickupinovo) on Sep 3, 2018 at 11:43am PDT

Ipak, u pitanju je proslava godišnjice braka njegovih prijatelja, veselje kakvo Miki nipošto nije mogao da propusti. Šta više, bio je jedan od najveselijih gostiju.

(Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen Youtube)

Kurir

Autor: Kurir