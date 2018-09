DOBROJEVIĆEVA MEĐU NAJPLAĆENIJIM UČESNICIMA! Od ove cifre će vam se zamantati u glavi: Stanija zarađuje 2.000 evra nedeljno! (FOTO)

Stanija Dobrojević ušla je u "Zadrugu 2" da bi osvežila posrnulu karijeru i popularnost, ali i da bi zaradila dosta novca s obzirom na to da je od produkcije dobila honorar od 2.000 evra nedeljno, otkriva Kurir.



Starleta iz Rume skoro dve godine nije postojala u svetu šou-biznisa, i pored toga što se trudila da osvoji publiku snimajući singlove, koji su, očekivano, doživeli potpuni fijasko. Neko vreme je boravila u Americi, gde je radila razne, javnosti nepoznate poslove, a sad se opet vratila na isti način kao i prethodna tri puta - kroz rijaliti.

Stanija je postala učesnica druge sezone najgledanijeg šou-programa, a kako saznajemo, to će joj se višestruko isplatiti.

- Dali smo joj honorar 2.000 evra nedeljno, bez mogućnosti da bude kažnjena. Ona je dva puta učestvovala u našim rijaliti programima i nama se to isplatilo. Ne sumnjamo da će tako biti i ovaj put. Ako ostane do kraja, za 43 nedelje može da zaradi oko 85.000 evra. Za nju pripremamo mnogo iznenađenja, ali nećemo ih još otkrivati - kaže naš izvor.

Ipak, Dobrojevićeva nije najplaćenija učesnica "Zadruge 2". Luna Đogani uspela je da od produkcije dobije honorar od 3.000 evra nedeljno, kao i da joj se na svaka dva meseca uplaćuje unapred novac na račun u banci. Osim nje, i Miljana će zarađivati pozamašnu svotu od rijalitija. Zajedno sa sinom Željkom njen honorar će nedeljno iznositi oko 2.000 evra.



Uspešna starleta

Od rijalitija zaradila bogatstvo Stanija se u javnosti prvi put pojavila 2012. u "Survajveru", od kojeg je zaradila 15.000 evra. Potom je bila takmičarka "Farme 4", od koje je inkasirala oko 30.000 evra, dok je od šeste sezone seoskog rijalitija svoj račun uvećala za još 50.000. Ukoliko u "Zadruzi 2" ostane do kraja i zaradi planirani novac, njen ukupan prihod od takvih TT formata biće 180.000 evra.

