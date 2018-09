ALEKSANDRA I DAVID U VRELOJ AKCIJI! Par odlučio: Pravićemo bebu pred kamerama! (FOTO)

Aleksandra Subotić i njen partner David Dragojević prave bebu u "Zadruzi"! Rijaliti par želi proširenje porodice, na čemu će raditi tokom svog desetomesečnog boravka na imanju u Šimanovcima.

Iako je i pred ulazak u rijaliti privlačila pažnju medija, što zbog skandala s bivšim partnerom Aleksandrom Čabrkapom, tako i zbog svađe s Minom Vrbaški, Aleksandra je ponovo šokirala. Ona je neposredno pred ulazak u "Zadrugu" otkrila za Kurir svoju taktiku.



- Naš cilj je da pravimo bebu. Razgovarali smo dosta pred ulazak u "Zadrugu", konsultovali smo se s roditeljima i oni nas podržavaju. Vodićemo ljubav svaki dan, koliko god puta treba, samo da ja zatrudnim. Našima neće smetati to što ćemo pred kamerama imati seks - otkrila nam je Subotićeva dok ju je David grlio i ljubio.

- Već smo počeli da radimo na prinovi, u karantinu smo po ceo dan gledali filmove, mazili se i vodili ljubav. Ko zna, možda sam već trudna. To bi bio hit da se porodim u rijalitiju. Mi smo rešeni da pobedimo i napravimo šou - otkriva Aleksandra, a David, kome je na dan ulaska u rijaliti bio rođendan, nadovezuje se.

- Ja imam već 30 godina i želim da postanem tata, a Aleksandri su ovo najbolje godine za dete. Nju već hvata majčinski instinkt, posebno jer je Magdalena porasla i nije više beba. Ja nju gledam kao svoju ćerku i želim da joj podarimo brata ili sestru - otkrio nam je David.

Brendon rešen da smuva cimerku

U Zadruzi ću imati seks

Branislav Radonić Brendon jedan je od učesnika "Zadruge 2", a iako je dosad u rijalitijima bio solo igrač, rešio je da to promeni.

foto: Promo

- Ove godine ću definitivno imati seks u rijalitiju, briga me za kamere. Već sam bacio oko na jednu devojku i vreme je da javnosti pokažem kakav sam ljubavnik. Imaću žestoke akcije i zadrugari neće moći da spavaju od mene, ali baš me briga. Praviću šou kako bih stigao do pobede - otkrio nam je Brendon.