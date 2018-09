MATORA I MILJKOVIĆ SE POTUKLI NA SPLAVU, JOVANA KIPTI OD BESA: Udario me pesnicom u VILICU, on je najveća pi.ka na svetu! Ovo su svi detalji SUKOBA!

Iako su zakopali ratne sekire u prvoj sezoni rijalitija, Jovana Tomić Matora i Marko Miljković su podgrejali ovu priču, a njihovo prijateljstvo je zapalo u žestoku krizu.

Naime, između njih dvoje je u utorak veče izbila žestoka svađa na jednom od prestoničkih splavova, iz do sada nepoznatih razloga. Izvor blizak portalu Pink.rs otkrio je da su se Marko i Matora zamalo potukli, a situacija je bila toliko ozbiljna da je i obezbeđenje moralo da reaguje.

foto: Printscreen/TV Pink

"Marko Miljković i Matora potukli su se juče na splavu. Marko je udarao pesnicama iz sve snage, nakon čega ga je obezbeđenje skinulo golog i isteralo. Matorin prijatelj koji je bio sa njom pokušao je da je zaštiti. Obezbeđenje sa ovog splava nije htelo da tuče Miljkovića, ali su ga golog skinuli i on je takav bežao ka Muzeju savremene umetnosti", rekao je izvor.

Matora je bila veoma uzrujana zbog cele situacije.

"Istina je sve. To je jedna pi.ka i si.a najveća na svetu. To se dogodilo u utorak. Sad sam se ponovo iznervirala, a taman sam zaboravila. Sreli smo se kod mene na splavu, gde radi kao promoter, ja sam krenula do WC, zakačili smo se ramenom, jer ja neću da se sklanjam. On je meni nešto rekao, ja sam mu odgovorila i onda me je udario pesnicom u vilicu. Onda sam ja krenula na njega, znate kakva sam, pocepala sam mu majicu. Obezbeđenje je odmah odreagovalo, izbacilo ga i zabranjen mu je ulazak na taj splav i na još nekoliko splavova u gradu", rekla je Matora uzrujano.

foto: Printscreen Youtube

Jovana je istakla da je sve započeto u "Zadruzi" kada su se njih dvoje prvi put obračunali.

"On vuče komplekse iz rijalitija, zato što sam mu lupila šamar i opet bih mu lupila. Neću da ga tužim. Udario me pesnicom u vilicu ali nije ništa strašno, imam malo žuto tu ispod. Da me je moja Sanja udarila više bi se videlo", završila je Tomićeva.

Kurir.rs/Pink, Foto: Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir