SLOBA VIDEO DA LUNA NOSI NJEGOVU MAJICU! ŠOKIRAO REAKCIJOM: Ja nikome ništa nisam ni dao! (FOTO)

Dok Luna Đogani u "Zadruzi 2" javno pati za Slobom Radanovićem, što je posebno pokazala noseći njegovu majicu, pevač tvrdi da on nikome ništa nije dao, te da je "svako ponešto sam uzeo bez njegovog znanja".

"Što je najgore, ja nikome ništa nisam ni dao. Same uzele, da ja ne znam", prokomentarisao je on fotografiju koja kola društvenim mrežama, na kojoj njegova bivša supruga Kristina Kockar nosi jednu a bivša ljubavnica nosi drugu njegovu majicu.

Pre Luninog ulaska u rijaliti bvši par se čuo, a tom prilikom Sloba joj je, kako kaže, poručio sledeće:

"Rekao sam joj da bude jaka, da se ne upeca na gluposti, da bude pozitivna, nasmejana. Da ne pije".

Sam njen čin nošenja njegove majice nakon reči da će biti jaka a da su njih dvoje prošlost, komentariše:

"Ne želim da komentarišem o tome. Što se tiče 'Zadruge', kada god sam u mogućnosti gledam je. Dosta nastupam, pa nisam u mogućnosti da sve to ispratim".

O mogućoj zajedničkoj turneji po Americi sa Kijom - nada se najboljem i trudi da bude apsolutno profesionalan.

"To još nije sigurno. Imamo istog menaždera, on je nama organizovao zajedničku turneju. Ako organizuje i tamo, ja sam profesionalac, ja ću to da odradim".

