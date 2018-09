SLOBA MI JE OVO POSVETIO: Luna Đogani isplakala more SUZA zbog jedne pesme, a sve vreme je tešio FUDBALER! (VIDEO)

Luna Đogani rasplakala se na sinoćnoj žurki zbog svoje bivše ljubavi Slobe Radanovića, a sve vreme tešio ju je jedan zadrugar.

Sloba Radanović joj je često pevao pesmu koja ju je dovela do suza.

"Ovo je on meni posvetio. To je on meni pevao", rekla je Luna, dok su ostali pokušavali da je nasmeju i da je nagovore da se vrati veselju.

Sve vreme modna blogerka bila je u društvu Lazara Jeremića, koji joj je udelio nekoliko komplimenata.

"Ja sam isto emotivna budala, isplači se kad god ti je volja. Uvke ću podržati svaku suzu, jer znam da je iskrena. Meni se kod tebe sviđaju prelepi zubi i sjajne oči", rekao je Luni Lazar, pa mu se ona zahvalila.

