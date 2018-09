FRIZER STEFAN AŠANIN PRVI NAPUSTIO ZADRUGU 2 PA OPLEO PO SVIMA: Sređivao sam Lunu, a ona mi ni čokoladu nije donela! A onda je razotkrio sve planove zadrugara (VIDEO)

Frizer Stefan Ašanin u imaginarijumu je proveo samo tri dana.

Do samog kraja je bilo neizvesno da li će Stefan ili Darija napustiti luksuzno imanje, ali publika je odlučila da to ipak bude frizer.

Po izlasku, Stefan je rekao da se oeća kao da je bio u rijalitiju tri meseca, a ne tri dana i da je lepo što je ponovo napolju.

Voditeljka Dušica je iskoristila priliku da mu postavi pitanje zašto se nije aktivirao u rijalitiju i o samoj situaciju Kije i Lune.

"Nisam imao priliku da dignem ruku i kažem šta hoću. Meni je bilo zadovoljan što sam bio tri dana. Moja profesija je takva, moji klijenti nisu navikli da psujem i to nije moj manir", kratko je rekao Stefan.

"Ne volim ljude bez manira. Ja sam sređivao Lunu koja nije mogla da donese nijednu čokoladu. Nemam dlake na jeziku da kažem to, za razliku od mog kolege. Luna je mene opljuvala kod Teodorinog prijatelja, sve je stiglo do mene", rekao je Stefan i odgovorio na pitanje ko je najimpulsivniji u rijalitiju.

"Darija, Olja Bajrami i Zerina. Između Zorice i Mirka će biti svašta. Mirko je izneo drugačije stvari u odnosu na ono pre Zadruge. On je folirant veliki, ali se uplašio i sinoć se opet upetljao u priču vezanu za Kiju, kako je sve izrežirano. Svi smo mu se smejali kad je završio. Navodi neki zvučni video zapis kako su se oni dogovorili. A što se tiče Darije i Tome, to može da bude samo dogovorena priča, to misli 49 zadrugara u Beloj kući", prokomentarisao je Mirkovo izlaganje.

