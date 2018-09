BENJAMINOV BRAT JE U ZATVORU ZBOG UBISTVA, A OVO SU ŠOKANTNI DETALJI: Sve se desilo u samoodbrani! Bio je veliki MMA borac, a ta glupost je prekinula SVE! (VIDEO)

Benjamin Spahović je bio u specijalnom izdanju "Parografa", pa je sa gledaocima podelio svoju ispovest.

Takmičar koji je i MMA borac je odgovorio na pitanje:

"Da li je istina da ti je brat u zatvoru?"

Kako je on ispričao, život koji vodi njegova porodica je veoma žestok, a posebno su problematična njegova braća.

"Moj brat je u zatvoru zbog ubistva. Bio je na poslovnom putu, pa je svratio sa saradnicima kod njegove drugarice u stan. Kad su krenuli kući ka Sarajevu, presreli su ga neki ljudi, pretili su mu i moj brat, pošto je izbila tuča, uzme pištolj i počne da puca. Jedan metak se obije i on je pogodio dečka", ispričao je Benjamin i dodao:

"To su bili neki narkomani, koji su ga prozivali šta će on tu. On je bio veliki MMA borac, a ta glupost je prekinula sve. To je bila samoodbrana. Tomo je bio profesionalni rvač, trebalo je da ide u CFA organizaciju, ima samo dva poraza u životu. Isti smo. Kada ga posetim u zatvoru, stražari ne mogu da nas razlikuju. Ja bih sada za njega poginuo, to je moja ljubav."

