ALEKSANDRINO TAJNO PISMO ISPLIVALO U JAVNOST: Sve je ovo mislila u nadi da NIKO NEĆE SAZNATI osim Davida!

Što zbog svakodnevnih rasprava ali i van njih, par Aleksandra Subotić i David Dragojević privlači ogromnu pažnju javnosti. Iako mnogi smatraju da oni nemaju razloga da kvare vezu svađama, ipak postoji nešto što polako ali sigurno počinje da remeti njihovu idilu.

Svoje nezadovoljstvo Aleksandra je, naime, krišom zapisivala, a onda je to pismo isplivalo u javnost! Ona je stekla utisak da joj David uopšte ne posvećuje pažnju i nije imala nameru da dozvoli "da mu to prođe".

"Nervira me milion stvari. Ti ne znaš kako je to kad ti neko uvek nešto neće, za*ebava ili ga smaraš. Zamisli kako je meni kad hoću da legnem pored tebe, a ti mi kažeš 'smaraš', a onda ja sednem i razmislim kako to gleda još milion onih što su bili protiv naše veze i likuje. Kako to ružno izgleda, koliko smo se borili i sve, sad je sve nekako u ku*cu, a sada smo prvi put mimo svih njih i treba da uživamo", piše u pismu do kojeg je došla produkcija rijalitija.

foto: Printscreen

(Kurir.rs/Pink/Foto: Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir