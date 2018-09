ALEKSANDRA SUBOTIĆ BILA SA DVA TURČINA U ISTO VREME! Tajne veze starlete sa starijim muškarcima! Ljubina ćerka odgovara: Tačno je, oni vole lepe žene! MOJ ŽIVOT, MOJA STVAR!

Pre nego što je upoznala Davida Dragojevića u "Parovima 5", Aleksandra Subotić viđala se u isto vreme sa dvojicom muškaraca iz Turske, kod kojih je često odlazila i ostajala po nekoliko dana, otkriva Kurir.

Druženje Aleksandre sa Turcima odvijalo se neposredno pre nego što je ona s majkom Ljubom Pantović ušla u rijaliti u kojem se smuvala sa sadašnjim dečkom, sa kojim se trenutno nalazi u "Zadruzi". Naši izvori pričaju da je to Subotićkino viđanje sa Turcima potrajalo oko godinu dana.



"Dvojica muškaraca, starosti između 30 i 40 godina, povremeno su dolazila u Beograd, ljudi su viđali Aleksandru s njima kako sedi u kafićima. Odlazila je i ona kod njih na po nekoliko dana, govorila je da tamo ima "radne vikende" kao foto-model. Ja ne znam šta je od toga istina, nije me ni zanimalo preterano. Tada je već bila punoletna, mogla je da radi šta je htela", izjavio je naš sagovornik.

Naša saznanja potvrdila je i starleta iz Kaluđerice, mada je u prvi mah bila zatečena i zaprepašćena pitanjima. Po njenom izrazu lica, izgleda da je ova tema nešto što je ona želela po svaku cenu da sakrije.



"Kojim Turcima? Ne znam o čemu pričate", pokušala je Subotićeva da negira svoje "druženje" sa Turcima, a kada smo joj predočili da znamo sve detalje o tome, čak i njihova imena, zanimanje i sve ostalo, pristala je da nam ispriča o čemu je reč.

"Jesam se viđala s njima. Moj život je moja stvar! Možda je to bila neka poslovna saradnja između nas, otkud vi znate", besno nam je poručila ona.



Kakve to radne kvalitete i veštine poseduje Subotićeva, pitanje je koje se samo nametnulo. Nevešto objašnjava da je poznata kao osoba koja je predana poslu i da su to i drugi prepoznali, mada nam nije objasnila o kakvoj profesiji je reč.

"Pa, ja sam lepa žena. Turci vole lepe žene. Imala sam neke planove tada, ja sam profesionalna kada je reč o poslu, oni to cene, svi to cene. Uostalom, to je bilo davno, ko se još toga seća", kaže starleta.

Svađa

Na ivici raskida Ulazak u "Zadrugu 2" Subotićevu i Dragojevića po svoj prilici koštaće skupo s obzirom na to da se sve češće svađaju, a svaka nova rasprava vodi do kraha njihove veze. Juče su se sukobili zbog toga što je starleta previše ljubomorna.

"Sve radiš kako tebi odgovara. Ti ideš i pričaš da sam ja ljubomorna. Nemoj da komentarišeš to što mi smeta. Mislim na to što si komentarisao koja devojka koje gaće nosi", vikala je ona, a David je pokušao da joj dokaže da je mnogo voli.

"Svi vide da si ljubomorna. Gledam te kao boginju, nemoj da se*eš", rekao je bivši fudbaler.

Lična karta

Aleksandra Subotić

Rođena: 1. oktobar 1996. godine

Mesto: Podgorica

Zanimanje: Starleta

Deca: Ćerka Magdalena (5)

