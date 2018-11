SKANDALOZNO! DETALJ KOJI JE SVIMA PROMAKAO: Mina se 3 dana DROGIRALA sa Mikijem, a onda joj je nudio novac za SEKS! Opisala sve do DETALJA! (VIDEO)

Miki Đuričić i Mina Vrbaški posvađali su se oko novca koji je on navodno dao za operaciju njene babe, posle čega se najmlađa učesnica rasplakala i objasnila šta se zaista desilo.

Petrući je slušao Minu koja mu je objašnjavala da se sa Mikijem drogirala i da su 3 dana bili sami. Iako je na početku nije pipao, kasnije je tražio od nje seksualnu uslugu za novac.

"Rekao je majci i meni da nam ne trebaju pare i da lažemo, a posle je ušao u sobu i pitao me da li bih da mi liže ribicu za 500 evra. Ja se tu spakujem i odem. Odvratno. Niko nije imao da nam pozajmi novac i ujak je morao da digne kredit. Zgadio mi se", rekla je Mina i dodala:

"Tri dana sam spavala sa njim u krevetu ni da me pipne. Kada mi je to rekao, samo sam ga pitala da li je normalan. Spakovala sam stvari i otišla u Inđiju. To što sam imala burnu prošlost, nisam više to."

