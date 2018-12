MIKI OTKRIO KAKO JE REBEKA POPOVIĆ UŠLA U ZADRUGU! Pčelar sve do detalja ISPRIČAO pa napravio OPŠTU POMETNJU! (VIDEO)

Miki Đuričić se ozbiljno obračunao sa Rebekom Popović kojoj je zamerio da je lažljiva, te da se druži sa njim samo iz koristi. On je ubeđen da ona razovara sa njim samo da bi bila u centru pažnje, pa je jako ljut na svoju cimerku.

"Ja sam možda prost, psujem, agresivan, ali prema tebi nisam zlonameran. Gov.o jedno odvratno. Pustićeš da te mažem govima do kraja rijalitija, smo da bi opstala do kraja. Ispala bi da se ja za tebe nisam zakačio prve nedelje", osuo je paljbu Miki po Rebeki kao nikada do sada.

Rebeka se iz svog kreveta dovikivala sa Mikijem i govorila mu da to nije istina, da je on nebitan i da se neće više družiti sa njim, a onda je Đuričić izneo svse što zna o njoj:

"Ja sam za tebe bre institucija. Ti si molila, potezala veze da te ovde ubace, nisu znali ljudi ko je Rebeka Popović. Ko si ti uopšte? Totalno si nepoznata. Pa ja sam čuo, nebitno ko mi je rekao, da su tvoje dve drugarice zvale za tebe i urgirale da uđeš u "Zadrugu. Pa to si mi ti lično rekla, budalo jedna, ti zaboravljaš sama šta pričaš. Kako oni znaju ko je Rebeka Popović, ti nisi gledala "Zadrugu", a znaš sve. Mnogi će se udaviti u svojim lažima, ti si se već udavila".

