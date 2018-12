LUNA JE HISTERISALA ZBOG NJENOG NAMIGIVANJA SLOBI! Eleonora IZBAČENA iz Zadruge progovorila o NAJVEĆOJ TAJNI: Evo šta se desilo na žurki između nje i Radanovića (VIDEO)

Eleonora Miljković čim je napustila Belu kuću otkrila je sve šta se dešavalao sa Slobom Radanovićem kada je bio gost na žurki.

"Ništa posebno se nije desilo, bilo je obično veče. Žurka, kao i svaka žurka. Upoznali smo se najnormalnije, kao što se upoznao sa svima. Nismo pričali ništa posebno, pitao me je samo da li sam iz Makedonije, a ja sam odgovorila potvrdno. Pitao me je i kako mi je ovde, rekla sam mu da mi je "okej". Da pojasnim za to namigivanje... Ja nisam nikom namigivala. Momak mi je namignuo dvaput. To su primetili ostali zadrugari, pa su sutradan krenuli komentari kad su me Luna i još neki napali jer sam rekla da je bio simpatičan momak", otvorena je bila Eleonora na početku intervjua.

"Simpatičan je momak, ne mogu sad da kažem da mi se dopada jer ga ne poznajem. Fizički je simpatičan, ima lepu energiju. Da je on ostao u "Zadruzi" ne bih se s njim upustila u emotivnu vezu. Možda bih popričala malo sa njim, upoznala bih ga", otkrila je Eleonora.

