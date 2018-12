HAOS! PALE TEŠKE UVREDE! LJUBA URLALA: Karađorđe će me dići u VAZDUH kad izađemo iz rijalitija (VIDEO)

Lepi Mića je za svoje potrčke izabrao Ljubu Pantović i njenog bivšeg muža Karađorđa Subotića. Ove vesti se nimalo nisu dopale ni jednom ni drugom, pa je Ljuba odmah reagovala.

"Ja neću ni za kakve igre da pogazim svoj ponos. Nije mi prvi put da spavam na ulici i da nemam ništa. Svoj obraz imam i nikome ga ne dam ni za nedeljni honorar. Nikome ovde neću da pričam kroz šta sam prolazila", pričala je Ljuba kroz suze.

"Ona je moralna nakaza, gaduro jedna. Ti si dno dna. Ja ću spavati u štali, neću da se udostojim da spavam sa tom osobom. Meni je mnogo lepše tamo sa kravama da spavam, nego sa njom. Ti i tvoj dečko ste jadni i bedni. Klošarko, smrdljušo", urlao je Karađorđe.

Ljuba je kasnije dok je stajala sa Mikijem i Suzanom u dvorištu ispričala i šta joj je Karađorđe rekao.

"Šta to, Ljubo, imaš ispod, bombu?!"

"Nemam, to on nosi i baca. Sad mi je rekao u kući da će da me kad izađem napolje digne u vazduh", rekla je Ljuba aludirajući na Karađorđa.

